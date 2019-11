Industriales rechazan plan de Alberto para una suba generalizada de salarios

El plan que el presidente entrante Alberto Fernández apunta a lanzar apenas asuma el 10 de diciembre, y que como informó hoy El Cronista incluye un aumento de salarios, jubilaciones y planes, así como congelamiento de precios, recibió hoy el primer rechazo por parte de dirigentes industriales.

En declaraciones radiales, tanto Martín Cabrales como José Urtubey manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de que el presidente electo busque aplicar un aumento general de salarios.

“Creo que es prácticamente inviable, imposible, no lo veo”, sentenció uno de los dueños de la empresa Cabrales en declaraciones a radio La Red. Alertó que sería "contraproducente" para el sector productivo y en especial para las pymes "que apenas pueden pagar los sueldos y llegar a fin de mes".

Según el empresario, si se concreta la medida "habrá empresas a las que directamente eso las puede llevar a quebrar”.

A su turno, Urtubey, uno de los vicepresidentes de la UIA, sostuvo la inviabilidad de una medida en ese sentido al sostener que "no se puede repartir de la nada”.

"Creo que ahora lo que hay que empezar es buscar recursos a partir de mayores políticas de desarrollo que generen la posibilidad de darle marcha a un 45% de capacidad ociosa”, reclamó el industrial en radio Colonia.

Por su parte, desde la Confederación Empresaria Argentina (Cgera), su titular Marcelo Fernández se diferenció de las quejas de los industriales y propuso "volcar los aportes patronales del medio aguinaldo y las vacaciones para transformarlo en una recomposición salarial" para los trabajadores.

"Ese aporte se iría refinanciando a lo largo del año con el acompañamiento del Estado", expuso el dirigente.

Fernández expresó que la entidad que preside "entiende que si no se recupera el mercado interno y el salario de los trabajadores, no se recupera el consumo y las pymes no tienen salida".

Planteó además que su propuesta "ya fue dialogada en conversaciones preliminares con dirigentes de la CGT" y que buscarán reunirse con los equipos económicos, productivos y con el propio Presidente electo "para mantener un diálogo abierto".