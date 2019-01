Industriales muestran desencanto y piden una alternativa electoral

Lo que en 2015 era un abrumador apoyo para desterrar al kirchnerismo, y en los primeros años de gestión de Mauricio Macri ese sostén permaneció latente a la espera de que en algún momento el Gobierno encarrile a la Argentina con sus tan prometidas reformas estructurales, se transformó en decepción y desencanto. El Presidente ya no cuenta con ese voto de confianza que le dio el sector empresario ni bien asumió. Y los hombres de negocios desean más que nunca que aparezca una alternativa superadora que priorice la producción y tenga un plan para hacer salir a la Argentina de la actual recesión.

Si hay una esperanza en Macri es que por ahora el peronismo no kirchnerista sigue sin resolver su interna y, por ende, no aparece un candidato que pueda competirle a Cambiemos. Las opciones a la vista son dos y si hay algo que el sector empresario tiene claro es que no quiere que vuelva el kirchnerismo. En este caso, votarían al "menos malo", como suelen repetir. La preocupación está latente, y mucho más con una economía que tiene todas las fichas puestas en que pueda haber un comienzo de recuperación a partir del segundo semestre.

"La polarización no le hace bien a la economía. La grieta no le hace bien a nadie, pero lamentablemente vamos a tener que seguir viviendo así. El empresario busca tener una visión de largo plazo. Hoy hay mucha decepción. ¿Eso implicaría un voto bronca? Hoy no creo. Tampoco le hace bien a nadie que vuelva Cristina", manifestó el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, sobre el escenario electoral 2019. Sin embargo, remarcó que la economía actual está "ahogada, financiera e impositivamente" y que "el dólar está planchado por el ahogo financiero". "El país es sólo financiero. Nadie está pensando en la producción, y te vas apagando de a poco", afirmó.

El dueño de la textil TN & Platex, Teddy Karagozián, fue contundente: "Yo no creo que gane ni cristina ni Macri. Dudo de que con esta estrategia, Mauricio tenga posibilidad de ser reelecto, excepto que cambie el rumbo. Creo que va a salir un emergente que pueda volver a poner las fábricas en funcionamiento". Y agregó: "Un país cuyas fábricas están trabajando al 50% es un país que se está empobreciendo. El tipo de cambio no puede ser bajo. Y si se lo aplasta con tasa de interés, es de esperar que venga una chispa y haga explotar la bomba".

Plan productivo

También el autopartista Norberto Taranto se mostró molesto con la gestión de Macri y aspira a que aparezca un candidato que priorice la actividad productiva. "La industria no existe para este gobierno. Lo único que existe son todas las actividades financieras y las primarias, como la minería o el agro. Porque las economías regionales están hechas bolsa. Yo no me siento representado", remarcó. De todas maneras, no duda de que si se presenta Cristina como candidata, Macri ganará holgadamente.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), su flamante presidente, Julio Crivelli, manifestó que "si bien la finalidad del Gobierno no se puede no compartir como empresario, entra a jugar lo que la sociedad no quiere", y "eso es un problema serio" porque afecta la realización de los objetivos. De todas maneras, Crivelli planteó que durante estos tres años "no hubo un plan para invertir" y que "la Argentina no seduce porque tiene productividad laboral baja, impuestos altos y un mercado muy chico".

El constructor remarcó que el actual escenario electoral "es crítico para la economía porque la Argentina es inversión dependiente y en momentos electorales, y sobre todo cuando los competidores son tan diferentes, los inversores optan por esperar y ver".

"Si este Gobierno continúa, deseo que cambie su política respecto de la industria y tengamos un país más desarrollado. Y si viene una alternativa, que tenga una visión completa donde tenga presente a la industria", aspiró Miguel Angel Rodríguez, de Sinteplast.

Estimaciones de actividad

El Gobierno proyecta que comiencen los brotes verdes a partir del segundo trimestre, de la mano de una buena cosecha gruesa. Pero el resto de los sectores productivos no avizora un 2019 auspicioso. La UIA proyecta un año con la industria aún sin crecimiento, la construcción tampoco tiene perspectivas alentadoras y el consumo seguirá en caída.

"El 2018 cerró con mucha preocupación, caída de actividad de 2,5% y merma de empleo. Y para el año próximo, nosotros todavía vemos una industria sin crecer. El Gobierno dice que en marzo empezará el repunte, pero nosotros no lo estamos viendo así. Veo más voluntarismo que otra cosa", aseguró el presidente de la UIA, Miguel Acevedo. A su vez, el vicepresidente Pymi de la central industrial, Miguel Angel Rodríguez, agregó que "será un año muy difícil para las pymes y que tal vez las que logren sobrevivir, tendrán un segundo semestre mejor".

A su vez, el textil Teddy Karagozián enfatizó que "es difícil pensar que el 2019 será mejor si siguen usando las mismas herramientas que vienen usando durante los últimos tres años".

Para Julio Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, "con la ley de Presupuesto la suerte de la obra pública está echada y hay muy poco dinero", mientras que en el caso de la obra privada, "se terminarán las que arrancaron", pero el contexto electoral y la falta de financiamiento demorará nuevos proyectos, afirmó.

Principales pedidos

Los principales reclamos de los empresarios al gobierno de Mauricio Macri son los siguientes:

-El control de la inflación y la baja de las tasas de interés

-Bajar fuertemente el gasto público y que el ajuste no lo haga solamente el sector privado

-El avance de reformas estructurales que permitan reducir los costos laborales, logísticos, energéticos, e impositivos.

-Impulsar la inversión con incentivos impositivos concretos