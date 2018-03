Industriales metalúrgicos afirman que no acordaron con la UOM un bono de $ 2000

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) aclaró ayer que "no acordó" de forma alguna el pago de un bono por $ 2000 en dos tramos con la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera Antonio Caló.

"No existe ningún acuerdo entre la entidad empresaria y la Unión Obrera Metalúrgica por el bono de fin de año 2016", puntualizó.

Un comunicado empresario sostuvo que, por el contrario, el sindicato convino ayer un acuerdo con las cámaras Afac y Camima para abonar "esa gratificación extraordinaria".

El presidente de la Adimra, Gerardo Venutolo, aclaró que ese acuerdo se realizó en ‘"l ámbito representativo de esas dos cámaras", por lo que "el bono será solo exigible a las empresas socias de la Afac y la Camima".

Y añadió que "Adimra y sus 62 entidades regionales y sectoriales no están obligadas a pagar".