Industriales confían en que mejora el sector pero no alcanzan a cubrir lo perdido en 2016

La Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó ayer que la producción fabril empezó a recuperar el terreno perdido el año pasado, pero ya descarta terminar el año como estaba a finales de 2015. Es decir, que la mejora en la actividad no alcanzará en los próximos meses para borrar la caída del año pasado y volver a los niveles previos a la asunción del Gobierno.

Luego de la publicación del Centro de Estudios (CEU) de la UIA, con datos que en algunos casos difieren sensiblemente con los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) semanas atrás, fuentes de la entidad le aseguraron a El Cronista que esperan que la industria termine este 2017 en "terreno positivo" pero entre 1% y 2%. Asimismo, pese a mejorar los números del 2016, la creación de empleo sigue en deuda.

Para la institución fabril, la producción industrial creció en agosto un 3,4% interanual y acumuló un alza de 0,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que para el Indec las cifras habían sido de 5,1% y 1,4%, respectivamente. La actividad del sector automotriz (3,9% contra 7,1% del organismo oficial) y el textil (-5,5% frente al -2,3% que midió el ente que dirige Jorge Todesca) son algunas de las notables discordancias.

En base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que ya habían sido registrados por el Ministerio de Trabajo, el informe de la UIA destacó otro dato para el alerta: en julio, el empleo registrado en el sector manufacturero cayó 0,1% respecto al mes anterior, ya que se contabilizaron 928 asalariados menos que en junio. De todas maneras, se observa como preocupante que en el séptimo mes de 2017, aún con mayor actividad, se perdieron 30.348 puestos de empleo en la industria, mientras que en toda la economía 65.000 personas más entraron o volvieron al mercado laboral, en comparación con julio de 2016.

En la UIA explicaron que la diferencia en la publicación de cifras respecto a las relevadas por el Indec tiene que ver con distintas fuentes y metodología. Ante la consulta de este medio, adelantaron que septiembre también fue un "buen mes" y que por lo menos hasta octubre la tendencia va a "seguir siendo positiva", por la baja base de comparación y la obra pública. Sin embargo, avisaron que en lo que resta del año "no se va a recuperar lo que se perdió en 2016" (hubo una retracción de 4,9% respecto a 2015) aunque "puede ser que el Indec registre números mayores".

Por otro lado, en relación al empleo, fuentes de la entidad dijeron que "está tocando piso" y ven un avance en los próximos meses, pero alertaron que las actividades que mayor mano de obra requieren son las que todavía no superaron la crisis. "Las bajas intermensuales en la cantidad de puestos de trabajo son cortas, pero este rebote viene de sectores que necesitan menos mano de obra", contaron. Y respecto al sector textil, dijeron que "las cámaras no perciben un pronto rebote y hay preocupación". Por el contrario, "la siderurgia tuvo un mal 2016 y ahora está en alza".

El economista Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando Ferreres (que publica mensualmente un índice de producción industrial días antes que el Indec), evaluó: "La actividad fabril en septiembre estuvo cerca del 5% y terminará el año en positivo entre 3% y 4%". "El sector automotriz viene bien, aunque no sé si va a llegar a picos anteriores. La industria textil necesita una transformación", agregó.

Ferreres coincidió con la UIA en que el mal momento del empleo en el sector se relaciona con la escasa demanda de trabajo de los sectores que ya salieron de la crisis, pero confía en que "tarde o temprano va a crecer el empleo industrial". "Materiales para la construcción está muy bien pero no emplea mucha gente. En los complejos aceiteros hubo despidos por los altos sueldos, que no se pudieron pagar. Hay pymes que no ven el crecimiento", consideró.

El Indec publicará el Estimador Mensual Industrial de septiembre el próximo martes 31. La semana que viene, en tanto, se conocerán las cifras de la consultora de Orlando Ferreres y de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).