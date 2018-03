Industriales bonaerenses presentan a Vidal plan para mejorar la actividad y empleo

Molestos con la conducción de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), que quedó debilitada políticamente tras la derrota de Daniel Scioli en la disputa presidencial, una veintena de uniones industriales bonaerenses y otras tantas cámaras sectoriales diseñaron un documento con una agenda industrial para presentarles a la gobernadora María Eugenia Vidal y su equipo.

Si bien algunos dirigentes venían trabajando en este paper desde hace varios meses, en los últimos días terminó de consensuarse y se resolvió pedir hoy una audiencia con Vidal y con el ministro de Producción de la provincia, Jorge Elustondo. Los industriales realizaron un encuentro la semana pasada en el hotel Castelar y ayer se volvieron a encontrar por la tarde en el Convento Santa Catalina. En paralelo, la Uipba realizó una reunión ampliada de Junta Directiva.

Integran el grupo disconforme con la conducción de la entidad bonaerense –hoy a cargo de Pablo Reale– uniones industriales socias de Uipba como así también otras que no lo son. También participan las empresas Arcor y Techint, desplazadas de la institución por diferencias con Osvaldo Rial, quien la dirigió durante muchos años.

"Acá hay un conglomerado de 18 uniones industriales y 20 sectoriales que no tienen vehículo a través de Uipba para plantear sus reclamos. No se sienten representados", enfatizó uno de los dirigentes presentes ayer en la reunión del convento.

El documento, denominado "La Agenda de la Producción", contiene varios puntos dentro de los cuales se definieron propuestas para mejorar la situación de las industrias. Los ejes son la política fiscal, el sistema impositivo, la política laboral, infraestructura, la administración del comercio exterior, el financiamiento, parques industriales y mercado interno.

En el plano fiscal e impositivo, la propuesta que se le presentará a Vidal apunta a simplificar los tributos que pagan las pymes y que vayan en línea con un mayor nivel de actividad. En cuanto a lo laboral, el énfasis está puesto en los puestos de trabajo que podrían perderse en el actual contexto, la necesidad de reinsertar a los trabajadores fuera del sistema en las empresas, revisar el calendario de feriados y trabajar en el ausentismo. El tema infraestructura es clave, por lo que la apuesta es mejorar las rutas y vías para potenciar la conectividad, así como también los costos logísticos. El financiamiento también es clave para las pequeñas y medianas empresas, así como también la administración del comercio que busque potenciar el mercado interno pero como palanca para integrarse al mundo. "La idea es presentarle a las autoridades la agenda de la producción, contarle cómo estamos, cuáles son las oportunidades y los cuellos de botella que hoy tenemos", relató otro integrante de la reunión de ayer.

Por su parte, la Uipba realizó una reunión de junta directiva ampliada, según dijeron algunos miembros, "para tener una mejor apreciación de la situación actual de la provincia" y se resolvió realizar un congreso industrial el 12 de mayo.