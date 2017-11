Incentivos para la producción, la inversión de las utilidades y la actividad de las pyme

La reforma tributaria que anunció ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, busca promover la inversión y el empleo. Para ello, propone reducir la alícuota del 35% al 25% en el impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas, devolver en forma anticipada los saldos a favor de IVA por inversiones que no se hayan recuperado en seis meses, duplicar la deducción especial en Ganancias para los emprendedores autónomos, implementar un mínimo no imponible para contribuciones patronales, incrementar gradualmente el pago a cuenta de ganancias del impuesto al cheque y reducir Ingresos Brutos.

Para incentivar a las empresas a reinvertir utilidades, la reforma propone que las ganancias de las empresas estén alcanzadas por la alícuota del 25%. En tanto, se aplicará un impuesto adicional sobre los dividendos o utilidades distribuidas para completar la carga total del 35%.

Según indicó Dujovne ayer, la alícuota del 35% deja al país "fuera de competencia para recibir nuevas inversiones".

Propone una reducción gradual de la alícuota: del 35% en 2018, del 30% en 2019, del 30% en 2020 y del 25% desde 2021 en adelante.

"Nos acercamos al promedio del impuesto a las Ganancias que se cobra en el mundo", dijo el ministro, del 22% entre los países de la OCDE y 27% entre los latinoamericanos. Para el ministro, mientras la economía estuvo cerrada no se percató que el esquema tributario actual desincentiva la inversión, que en 2016 fue de 14,8% del PBI y en 2018 alcanzará 17% del PBI.

Para los trabajadores autónomos, la reforma propone duplicar la deducción especial que pueden computar en el impuesto a las Ganancias, que hoy es de $ 51.967, y se entiende que se distorsionó con el tiempo respecto de los asalariados. Aunque también cuentan con deducciones adicionales, hoy sufren una carga tributaria mayor.

Se entiende que este tratamiento equiparará su situación con los trabajadores en relación de dependencia y, al reducir el impuesto a pagar, dejará en mejores condiciones a los emprendedores.

En cambio, no propone una modificación al mínimo no imponible para las personas alcanzadas por Ganancias de cuarta categoría, que ya se modificó a fines de 2016 y que es actualizado por el índice Ripte. "Es pequeña la porción que contribuye a este tributo en relación a otros países del mundo", dijo Dujovne.

La reforma también propone un régimen que devuelve el crédito fiscal del IVA a las empresas que no hayan recuperado sus inversiones en un lapso de seis meses.

"El nuevo régimen fomentará la inversión al reducir el costo financiero de los proyectos", afirmó el funcionario. El Gobierno entiende que el IVA castiga también la inversión y que hoy las empresas deben esperar "mucho tiempo" para cobrar el reintegro.

Y, como parte de la política de reducir los impuestos en cascada (impuesto a los débitos y créditos, Ingresos Brutos y Sellos), la reforma propone aumentar gradualmente hasta 100% el porcentaje del impuesto al Cheque un tributo que no se paga en otro país del mundo que pueda pagarse a cuenta de Ganancias.

El impuesto al Cheque se convertirá al cabo de cinco años en un pago a cuenta del impuesto a las ganancias para incentivar la formalización de la economía.

"Será beneficioso para la economía", dijo Dujovne, quien explicó que el impuesto al Cheque promueve "más la integración vertical en la compañía en vez de poder especializarse y genera una pérdida de competitividad para la economía", además de desincentivar la intermediación financiera.

Este capítulo se complementará con el diálogo que ya comenzó con los gobernadores para compensar una rebaja en Ingresos Brutos y Sellos (ver página 5).

Estas medidas proinversión se complementan con la intención de reducir el costo de contratación de trabajadores menos calificados para promover su ingreso al mercado formal (ver página 6).