Incentivan exportaciones por u$s 400 M de pymes con trayectoria

Pensar las exportaciones como una actividad estructural de las empresas, sostenible en el tiempo, y no con el criterio de saldos exportables, que hoy pueden aprovechar una coyuntura favorable por un tipo de cambio competitivo pero mañana dejan de hacerlo. Éste es el criterio que anima a Tenaris, Ternium y Tecpetrol, compañías líderes en sus respectivos segmentos de producción y todas pertenecientes al Grupo Techint, que ayer hicieron el lanzamiento de ProPymes Exporta, una iniciativa orientada a estimular la actividad exportadora entre las pymes proveedoras y clientes que integran su cadena de valor.

Con la presencia del ministro de Producción, Dante Sica, y varios de sus principales colaboradores, el Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi; el Presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez; y Julián Eguren, CEO de Exiros, otra compañía del Grupo Techint, presentaron los lineamientos de la propuesta que busca impulsar las exportaciones y la sustitución eficiente de importaciones.

"Queremos que las pymes exporten y que aquellas que dejaron de exportar vuelvan a hacerlo. Este tipo de iniciativas son el camino correcto para lograr el objetivo que nos hemos planteado con el plan de Argentina Exporta", sostuvo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, durante el evento del que participaron más de 145 pymes industriales, que en el pasado ya tuvieron experiencia exportadora.

Justamente, éste es un aspecto clave de ProPymes Exporta. "Tomamos a todas las pymes de la cadena de valor que habían exportado, hicimos un análisis de alrededor de 150 empresas y vimos que estas empresas, clientes y proveedores de Ternium, Tenaris, Tecpetrol y proveedores de Exiros (la compañía que compra para Tenaris y Ternium en el exterior) no hace mucho exportaban aproximadamente u$s 400 millones al año, aunque en los últimos dos años habían exportado entre u$s 100 millones y 110 millones", aseguró Martín Berardi, en diálogo con El Cronista.

Entre las medidas puntuales, Ternium, Tenaris y Tecpetrol en tanto líderes de cadena, se comprometen a dar precios especiales a las pymes de su entorno de negocios, además de financiación adecuada y apoyo en toda la red de oficinas de las compañías en el exterior, que en total son 39 en decenas de países. Por otra parte, habrá acompañamiento a las pymes para lograr simplificar los procesos de comercio exterior, el establecimiento de precios de exportación indirectos, la asistencia financiera vinculada a reducir plazos de pago.

Además, en las licitaciones que realice Exiros, empresa integrada en partes iguales por Tenaris y Ternium y que hace todas las compras para las empresas del grupo, "rápidamente puede tratar de calificar productores argentinos para tratar de aumentar las exportaciones de nuestros proveedores", precisó Berardi. Una suerte de privilegio de compras a proveedores argentinos ante otras alternativas importadas.

Por su parte, a partir de las nuevas condiciones macroeconómicas y cambiarias, Javier Martínez Alvarez, consideró que "la Argentina tiene que salir adelante con una fuerte política de exportaciones. Apoyaremos con nuestra red de oficinas y de centros de Investigación y Desarrollo, para que estas pymes puedan diferenciarse, mejorar procesos y lograr calificaciones técnicas".