Incendios en Córdoba dejan al menos 30.000 hectáreas arrasadas

La sequía que afecta a casi el 60% del país, sumada las altas temperaturas y vientos fuertes provocó una rápida expansión de incendios, que para los productores rurales son intencionales, por el norte de la provincia de Córdoba, que ya arrasó más de 30.000 hectáreas.

El gobierno cordobés declaró este martes la emergencia agropecuaria para todas las zonas afectadas, mientras los bomberos seguían trabajando sobre múltiples focos activos de fuego en la zona serrana del Valle de Punilla.

El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, precisó que con la declaración excepcional se pretende asistir a los productores agropecuarios afectados con créditos, diferimientos impositivos y condonaciones de deudas.

Bomberos combaten el fuego, el lunes, en el Valle de Punilla

“No habrá productores que no tengan el auxilio y acompañamiento del Gobierno”, sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Cadena 3 y remarcó que de los afectados “el 90% son pequeños, con menos de 100 animales, y necesitan una mano muy grande”.

Según relevamientos satelitales preliminares, en Córdoba se llevan quemadas entre 25.000 y 30.000 hectáreas, solamente en la zona del departamento Ischilín, sin contar el valle de Punilla.

La Federación Agraria (FAA), por su parte, indicó la "desesperante" situación que se vive en la región, con los incendios que se iniciaron hace una semana en la zona de Copacabana, departamento Ischilin, que fue rodeado por las llamas y se quemaron muchas viviendas, entre la ruta 38 y 17.

La situación es “inestable” ante las adversidades climáticas, con fuertes vientos, baja humedad y temperatura en ascenso, indicó la entidad rural. Este lunes, se registró un foco entre el paraje Santa Rosa y Los Morteritos, cerca de la localidad de Ambul, en el Valle de Traslasierra. En total, solo en esas zonas, son casi 14000 hectáreas afectadas con grandes pérdidas de animales.

Daniel Ahumada, referente de la filial Sierras Grandes de FAA, dijo: “La situación es desesperante, el campo de mis abuelos se quemó casi por completo en el Cerro pan de Azúcar”.

Ahumada reflexionó que los incendios se producen “porque desde el área de Ambiente del ministerio de Córdoba no permiten limpiar ni siquiera 5 metros de cada lado del alambre, porque supuestamente protegen bosque nativo. Y resulta que ahora, con las 14 mil hectáreas que se quemaron se perdieron mucho más que lo que no dejaron limpiar. No se puede hacer no corta fuegos y esta es la consecuencia”.

Asimismo, indicó que “todos los años tenemos incendios, pero en esta oportunidad el fuego es incontrolable, estamos muy cansados, pareciera que está todo está en nuestra contra, con los impuestos, los robos, leyes que nos perjudican. La situación es desoladora”.

En el norte de la zona de Punilla y Pan de Azúcar, bomberos trabajaron en las localidades de La Manga, Charbonier, Escobas y El Carrizal con autobombas y camiones cisterna, protegiendo algunas viviendas e impidiendo que las llamas cruzaran la ruta nacional 38 hacia el sur.

Se espera que continúen los fuertes vientos y podrían llegar algunas lluvias a fines de esta semana. La zona más afectada en el norte de Punilla es la próxima a la ruta nacional 38, entre las ciudades de Capilla del Monte y Cruz del Eje. Se produjeron daños en siete propiedades, en la zona que va desde el cruce de la ruta 38 a la 17.

Los incendios en Córdoba se suman a los que se registraron a principios de agosto en otras cinco provincias: Santa Fe, Entre Rïos, Corrientes, Chaco y Formosa. Muchos de los cuales, como los del Delta del Paraná, siguen activos, y se sumaron focos en La Rioja, San Luis y Santiago del Estero.

Por estas horas, podría llegar algo de alivio a esas zonas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta de tormentas para buena parte de la provincia de Córdoba.