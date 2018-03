Imputan a Quintana por FlyBondi

Un nuevo funcionario nacional imputado. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer investigar un supuesto "negociado" con la empresa low cost FlyBondi a raíz de la relación que mantendría con el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. En su dictamen, presentado ante el juez federal Sergio Torres, Di Lello pidió investigar a Quintana para determinar "si guarda relación con la empresa aérea".

El pedido llegó luego de una ampliación de denuncia hecha por el diputado Rodolfo Tailhade (FpV) sobre las declaraciones que hizo el imputado Carlos Colunga, ex CEO de Macair, y vice de Avianca ante la prensa. Di Lello recordó que Colunga declaró: "¿Por qué se meten con nosotros? Si nos dieron todas las rutas es porque nadie más las había pedido. ¿Por qué no miran a Flybondi que se quedó con Miami, Nueva York, Beijing? Ahí está el negocio. No sé si está (el ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich o (Mario) Quintana detrás de FlyBondi como dicen, pero el verdadero negocio está ahí".