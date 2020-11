Impuesto a las grandes riqueza: se aprobó el proyecto en Diputados y ahora pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles a la madrugada, con 133 votos a favor y gracias al apoyo de bloques menores de la oposición, el proyecto sobre el "impuesto a la riqueza", que deberá, ahora, ser tratado en el Senado.

El bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados obtuvo el apoyo de 17 diputados de bloques provinciales, e incluso de dos radicales, para conseguir la mayoría que le permitió la aprobación del proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas.

Al momento de la votación el oficialismo sumó 133, al contabilizar 114 de sus 119 integrantes; nueve de los once del interbloque Federal; seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; dos de Acción Federal y los dos radicales.

A Sergio Massa, que no vota por presidir el cuerpo, y José de Mendiguren, con licencia; esta vez el Frente de Todos tuvo las ausencias al momento del voto del santiagueño Bernardo Herrera, con coronavirus; Cecilia Moreau, quien participó de la sesión pero se detectó coronavirus en un contacto cercano sobre el final del debate, y el jujeño Daniel Ferreyra.

Los que se sumaron al apoyo del proyecto desde otros bloques fueron Carlos Gutiérrez, Claudia Marquez y Paulo Cassinerio, de Córdoba Federal; Alejandro ‘Topo’ Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal; Eduardo Bucca y Andrés Zottos, del Justicialismo; Enrique Estevez, Socialista y Luis Contigiani, Progresista; todos del interbloque Federal.

Por Unidad Federal para el Desarrollo lo hicieron, su presidente, el mendocino José Ramón y su compañero Pablo Ansaloni; los representantes del oficialismo misionero, Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach; y el rionegrino Luis Di Giacomo.

El flamante bloque Acción Federal, del riojano Felipe Alvarez y del santacruceño Antonio Carambia también respaldó; en tanto que por el radicalismo lo hicieron los jujeños Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti.

En contra del proyecto se expresaron 112 de los 115 diputados de Juntos por el Cambio; Graciela Camaño, de Consenso Federal; Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino y Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social tucumano.

Además de las fugas de los jujeños de la UCR, Juntos por el Cambio sufrió la ausencia del también radical santafesino Juan Martín.

Los dos diputados de la Izquierda se abstuvieron al momento de votar; en tanto que la cordobesa Alejandra Vigo (Córdoba Federal) fue la séptima ausente.

Impuesto a los ricos

Se trata de la iniciativa que Máximo Kirchner le encomendó redactar en abril pasado al presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller (Frente de Todos), quien al presentar los principales lineamientos de la iniciativa ayer afirmó que “Este proyecto no va contra nadie” y"no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen".

Asimismo aseguró que el aporte será por “única vez” y que lo recaudado se destinará a morigerar las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Tras reiterar el carácter "solidario y extraordinario de la iniciativa", el diputado del Frente de Todos puso de relieve que "estamos ante una situación de emergencia".

"Se pretende alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas de manera que la solidaridad se expresa en la cantidad de personas que en el otro extremo serán las beneficiarias y que podrán morigerar los efectos de la pandemia", enfatizó el diputado nacional.

Al defender el texto impulsado por el bloque oficialista que preside Máximo Kirchner y que debate la cámara baja, Heller remarcó: "no somos hinchas del déficit como dicen por ahí, sino que somos enemigos del ajuste".

En ese sentido, el diputado del Frente de Todos precisó que "estarían alcanzados por la iniciativa menos de 10.000 personas, de acuerdo con la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales".

"Cómo me pueden decir que las pymes están alcanzadas?", se preguntó Heller, al insistir: "Cómo me dicen que no hay 9.000 personas en Argentina cuya riqueza está por encima, según sus propias declaraciones, que no tienen $ 200 millones de base".

En tanto, el diputado del Frente de Todos rechazó los cuestionamientos de la oposición a la iniciativa, al reiterar que "es una falacia decir que este proyecto va a afectar a las pymes y a la producción".

Sostuvo que la "expectativa, según los cálculos, es recaudar más de $ 300.000 millones que se va a aumentar un poco por la variación del tipo de cambio, y que pueden ser $ 320 o 325 millones lo que se puede recaudar de manera estimada".

"Lo que les duele es el ejemplo, no el importe. El importe es si alguien tiene 300 y pasa a tener 196, no les va a cambiar la vida", afirmó Heller, al sostener que "lo que no quieren es tener el precedente de que el Estado legisle y esté estableciendo que es legítimo en una situación de emergencia solicitar un aporte extraordinario para atender a los que menos tienen. Es de estricta justicia", concluyó Heller.