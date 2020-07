Impuesto a las Ganancias: tributaristas cuestionan que AFIP no prorrogó vencimientos

La prórroga hasta el 31 de agosto para la declaración jurada informativa de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales anunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no fue bien recibida por los tributaristas y contadores.

Especialistas impositivos consultados por El Cronista coincidieron en que se trata de una medida sin efectos significativos, dado que no modifica los plazos de la declaración jurada determinativa y el pago de los saldos de los gravámenes de ambos tributos.

Iván Sasovsky reprobó la medida y cuestionó a la AFIP por no modificar la fecha de los vencimientos. Señaló que este anuncio "fue tomado como una provocación" por los contadores, dado que como no pudieron trasladarse ni reunirse con sus clientes por la cuarentena las declaraciones informativas "son prácticamente las únicas para las que el profesional posee toda la información y no la de las determinativas", de mayor nivel de detalle, que no fueron prorrogadas.

"Los vencimientos ya comienzan a correr, el Estado de alguna forma de una manera casi extorsiva está produciendo el pago de multas al no prorrogar. Considero que AFIP debe revisar estas decisiones, y cuidar a los pocos contribuyentes que van quedando, de lo contrario, no hay futuro", sostuvo.

Ezequiel Passarelli explicó que las declaraciones informativas no son el grueso del trabajo para los contadores, dado que son declaraciones simplificadas con respecto a las determinativas que se presentan entre el viernes y el martes próximos y consideró que se debería postergar, al menos dos semanas, los vencimientos y, para morigerar el impacto negativo en la recaudación, crear un sexto anticipo de Ganancias.

"No cambia mucho, la verdad. Las declaraciones juradas informativas no son el grueso del trabajo. Lo importante son las declaraciones juradas determinativas (las “normales”). Insisto en que hubiera sido una buena idea crear un nuevo anticipo y postergar (dos semanas, al menos), los vencimientos. Pero, a dos días de que empiecen a vencer, se va perdiendo la ilusión", remarcó el especialista.

En tanto, el anuncio fue mal recibido en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que no implica ningún alivio significativo. La institución insiste en su reclamo de prorrogar los vencimientos completos.

Entre este viernes y el martes próximo opera el plazo para presentar la declaración jurada determinativa, según terminación del número de CUIT, mientras que entre el lunes y el miércoles opera el vencimiento del pago resultante.

¿Qué es la DJ informativa?

La declaración jurada informativa es un régimen que alcanza a personas humanas que hayan obtenido ingresos brutos por $ 2 millones o más durante 2019, sean o no contribuyentes de Ganancias y Bienes Personales. No determina el pago de ningún tributo, dado que su fin es recopilar información para el Fisco.

El declarante debe dar el listado de bienes que componen su patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2019. No obstante, los que ya estén inscriptos en los tributos deben presentar la declaración jurada determinativa entre el 24 y el 28 de julio y pagar el saldo correspondiente.

El especialista José Luis Ceteri explicó que el fin de este esquema es detectar y notificar a aquellos que no declaran ni pagan Bienes Personales pero, que por sus activos, deberían.

"Esto es como tirar una red para pescar a quienes no pagan ni declaran Bienes Personales. Hay muchos que no presentan la declaración porque no saben y reciben cartas de AFIP que les dicen que deben declarar y pagar el impuesto", señaló.

Puntualmente, las declaraciones informativas están destinadas a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo de todos los niveles (incluidos cargos electivos).

Empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial nombrados desde 2017.

Receptores de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujetos al pago del impuesto.

Monotributistas que hayan facturado por ese monto.

Quienes recibieron dividendos y utilidades asimilables, obtuvieron rendimiento producto de la colocación de capital en valores, intereses (o rendimientos) y descuentos o primas de emisión o ingresos no alcanzados por Ganancias.

Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo.

Planes de seguros de retiro privados administrados que se perciban bajo la modalidad de renta vitalicia previsional.

Actores que perciban sus ingresos a través de la Asociación Argentina de Actores.

"Los que hacen la presentación de la declaración jurada informativa en agosto y descubren que tenían que haber pagado por el período 2019, en ese caso tienen que inscribirse en AFIP e ingresar el impuesto. Pueden ingresar en un plan de pagos al que se puede entrar hasta el 31 de agosto", detalló Ceteri, y explicó que deberían hacer lo mismo los empleados que hayan detectado que su empleador les retuvo menos de lo que deben pagar.

"En ese caso, tienen que inscribirse y pagar en julio, o entrar al plan de pagos para el 31 de agosto, dado que el sujeto del impuesto es el empleado, no el empleador", comentó el especialista.

Sasovsky considera que se trata de un régimen que no debería existir "porque la AFIP ya cuenta con esa información" y afirmó que "ni siquiera lo fiscaliza".

Originalmente el vencimiento estaba previsto para el 31 de julio, pero ahora tendrán tiempo hasta el 31 de agosto. Los ingresos mínimos anteriores eran de $1.500.000 para el período 2018; de $ 1.000.000 para 2017; de $ 500.000 para 2016, de $ 200.000 para 2015 y de $ 96.000 para cada año entre 2007 y 2014.