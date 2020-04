Impuesto a la riqueza: a quiénes incluirá y cuánto espera recaudar el Gobierno

El impuesto a las grandes riquezas permitiría recaudar unos u$s 3.000 millones y alcanzaría a las personas físicas que tienen un patrimonio de por encima de los u$s 3 millones. Así lo anticipó esta mañana el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller. Si bien aclaró que el texto aún está siendo redactado, esta mañana dio algunas pistas del gravamen excepcional en el que está trabajando, y por el que ayer se reunió, en Olivos, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el líder de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, impulsor de la iniciativa.

Luego del encuentro de ayer, Heller dio un anticipo sobre el texto en el que se encuentra trabajando. Entre los datos que arrojó en una entrevista radial concedida a La 990, el banquero comentó que el gravamen alcanzaría a cerca de 12.000 personas.

El número se desprende de haber tomado una referencia de los patrimonios que están por encima de los u$s 3 millones, especificó el diputado. Y aclaró que en ese universo de alrededor de 12.000 personas que tienen ese nivel de riqueza personal no están contados los patrimonios empresariales.

Además, Heller contó que, durante el encuentro con los miembros del Ejecutivo analizaron dividir ese universo en tramos para aplicarles diferentes alícuotas, de manera progresiva.

“Moviendo diversos tramos, poniendoles diversas alícuotas, estimamos que podemos generar un ingreso superior a los u$s 3000 millones”, dijo Heller. Aunque subrayó que todavía no tienen las bases de datos de patrimonios y riquezas empresariales, que podría ser otro de los universos alcanzados. El dinero recaudado, entonces, se utilizaría para hacerle frente algunas de las tantas dificultades que generan las medidas impulsadas por el Ejecutivo para paliar la propagación del Covid-19.

De acuerdo a lo que comentó Heller, el proyecto apunta a un universo que es, apenas, el 1,1% del total de los contribuyentes al impuesto a los Bienes Personales. Y, si se toma como referencia a la población económicamente activa, alcanza al 0,08%.

De todas maneras, el diputado remarcó: "Vamos a seguir trabajando. No estamos demasiado apurados", al referirse a la letra chica de la iniciativa. Y recordó que aún resta saber cómo se debatirá en el Congreso, teniendo en cuenta que, por el momento, a raíz del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Ejecutivo, no hay sesiones en ninguna de las dos cámaras.

"No trabajamos en ningún nombre propio, hay tramos de bienes personales”, se encargó de aclarar el diputado. "No es la idea salir a la caza de nadie, y no hay que engancharse en esa búsqueda”, remató.