Iguacel: “No está previsto un nuevo aumento en la tarifa de luz para este año”

El Secretario de Energía Javier Iguacel indicó hoy que la tarifa de gas aumentará entre 30% y 35% antes de fin de año, mientras que aseguró que en lo que resta de 2018, no está previsto una nueva suba en la luz. En tanto, reconoció que “la coyuntura es complicada y todos tenemos que hacer un esfuerzo”.

Sin embargo, parece un juego de palabras, porque recientemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo tarifazo en las boletas de luz. La suba es de entre el 24% y el 30%, según la región, regirá partir de hoy y se verá reflejado en las facturas de luz de noviembre. En tanto, habrá otro aumento en febrero que rondará del 16%.

Mirá también Según De Pablo, “la pobreza bajó” y Macri no supo interpretar los indicadores El economista sostuvo que las estadísticas de pobreza “están sujetas a estacionalidad”, y que “hay que comparar el primer semestre de 2017 con el primer semestre de 2018. Estaba en 28,6% y ahora está en 27,3%, bajó”.

Con respecto al gas, Iguacel indicó que “la tarifa de gas aumentará entre 30% y 35% antes de fin de año en pesos” y señaló que esperan “que a partir de que baje el consumo en el verano se sienta menos en el bolsillo.

Al ser consultado sobre que beneficio se quita del ahorro del consumo del gas, explicó: “Lo que intentamos hacer es un sistema más equitativo y más razonables que a parte cumpla con la ley. A partir de de las distorsiones que empezaron a ver en la tarifa de gas y de los subsidios cruzados que habían, los usuarios, que quizás no lo saben que consumían poco gas pagaban tres o cuatro veces menos que los que consumen más gas”.

“Las boletas grandes que veíamos no sólo pagan más por consumir más sino que pagaban más porque el precio era dos o tres veces superior. Eso lo estamos corrigiendo en el nuevo cuadro tarifario porque la ley prohibe que haya subsidio cruzado”, amplió esta mañana en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, destacó que “si ahora un usuario ahorra consumo de gas, se va a ahorrar mucho más dinero porque la misma baja de consumo genera el ahorro. Esta distorsión del descuento que no tenía que no tenía mucho que ver con el uso que cada uno le diera al gas sino más vale on la temperatura”.

También hizo referencia a los posibles nuevos aumentos en el precio de la nafta: “Ese es un mercado distinto, porque no es un mercado regulado por tarifa, lo que si estamos haciendo es implementar un montón de normas para aumentar la competencia y generar beneficios”.

Al finalizar, reconoció que “la coyuntura es complicada y todos tenemos que hacer un esfuerzo”.