IRSA lanza deuda al pie del arreglo de holdouts

La empresa argentina de bienes raíces IRSA Propiedades Comerciales emitirá una serie de bonos por u$s 470 millones, informó la compañía ayer en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"El Directorio de la Compañía ha aprobado la emisión de una nueva Clase de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta u$s 470 millones", señaló IRSA en la nota, donde no precisó exactamente cuándo realizará la emisión.

Las obligaciones negociables son títulos que suelen colocarse a un plazo relativamente corto.

El de IRSA es uno de los primeros anuncios de emisión de deuda después de que el gobierno del presidente Mauricio Macri dijo que llegó a un principio de acuerdo con acreedores que reclaman desde hace años el pago de deuda que compraron ya defaulteada, por lo que se los conoce como fondos buitre. El arreglo pondría fin a un pleito que mantuvo al país aislado del financiamiento internacional y que encareció el crédito también para los privados.