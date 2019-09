IAEF: Artana y Melconian plantearon los escenarios económicos que encontrará el próximo gobierno

Los economistas Daniel Artana (FIEL) y Carlos Melconian (Macroview) brindaron en la 40° Convención IAEF sus perspectivas respecto a cómo se encuentran al economía y qué escenarios podrían plantearse para quien resulte ganador de las elecciones presidenciales.

Los expertos disertaron durante una hora y media moderados por el director periodístico de El Cronista, Hernán De Goñi.

Artana, quien tomó la palabra al inicio del panel, expuso, entre otras cuestiones, una serie de restricciones en las que se moverá la economía del próximo año. Por un lado, consideró que “por más que la Argentina continúe pagando para evitar el default habrá tensión en esa negociación”, en tanto que afirmó que la economía argentina “va a tener un financiamiento externo escaso”.

Por otra parte, sostuvo que no habrá “mucho espacio para que el consumo crezca mucho. Para poder expandir la demanda agregada por arriba de nuestra capacidad de producción necesitamos que alguien ponga la plata”. Y agregó: “No hay mucho espacio para tener un boom de consumo en una economía que está apretada en sus cuentas externas hasta que pueda despertar algo de confianza”.

Además, el director de la consultora FIEL planteó que “en la medida que haya restricciones (cambiarias) la economía se mete en represión financiera”.

En otro tramo, indicó que “hemos estado asistiendo a una caída de demanda real de dinero en parte porque se aceleró la inflación, pero ha habido una caída adicional que puede deberse a la expectativa de que habrá mayor aceleración inflacionaria. Se está cayendo la demanda real de pesos y hay que ser muy cuidadosos porque cuando se escucha que hay que 'darle la emisión a lo que de'… el salto hacia una aceleración inflacionaria importante es muy chiquito porque no vamos a tener muchas reservas netas en el Banco Central”.

Sobre una posible suba de retenciones, Artana estimó que sería “pegarse un tiro en el pie” porque “necesitamos el crecimiento de exportaciones para hacer viable la macro a corto plazo”. Respecto al reperfilamiento de la deuda indicó que debe hacerse “rápido” ya que “acorta los tiempos y los problemas”.

Carlos Melconian

En tanto, Melconian precisó que “el pulso de la transición va a ser el nivel de reservas. Estas cosas se manejan con plata, no con credibilidad” y sugirió a quien resulte ganador que estudie a fondo la “salida uruguaya” porque, contrario a las recientes comparaciones, sería “postergar el problema”.

Sostuvo que si tiene que comparar el escenario que recibieron al asumir Mauricio Macri, Carlos Menem y Néstor Kirchner con el que se encontrará el próximo presidente “se parece más a lo que recibió Menem”.

El ex director del Banco Nación evaluó a su vez que “si con plata grande no hubo reforma estructural, sin plata grande ¿cómo es la reforma? Plata grande no va a haber si el FMI le dio 13 veces la cuota a la Argentina”.

Sobre el próximo gobierno, indicó que “los resultados económicos determinarán el ejercicio del poder” y postuló que “si no hay una quita de la deuda, es pan para hoy hambre para mañana. No hay ningún ajuste posible que conviva con una no quita de la deuda para encontrar una solución definitiva”.

Por último, dijo que “para erosionar con inflación necesitas desenganchar el gasto público que quedó enganchado con la inflación”.