Humo negro en el PJ bonaerense: sin acuerdo, por ahora hay internas

No bastó con la prórroga del fin de semana largo para el futuro incierto del PJ bonaerense. Tampoco con la mediación de último minuto de José Luis Gioja, el titular del PJ nacional devenido en un fallido Cardenal Antonio Samoré. A diferencia de aquel enviado del Papa Juan Pablo II que logró evitar la guerra entre la Argentina y Chile por el Canal de Beagle en 1978, el cónclave en el despacho de la Cámara de Diputados del sanjuanino no llevó a nada: Fernando Espinoza y Gustavo Menéndez mantuvieron sus respectivas listas para competir en una inédita interna justicialista, fechada para el 17 de diciembre.

Desde el comando del matancero, actual titular del peronismo provincial, reprochaban que los intendentes "renovadores", con el de Merlo como cara visible y con el lomense Martín Insaurralde detrás, no habían aceptado las condiciones para integrar ambas. Son dos puntos: el primero, repartirse la mitad de los representantes de las ramas gremial y de juventud; y el otro, que su sucesora en el municipio, Verónica Magario, presida el segundo año el Consejo partidario en lugar de Fernando Gray (Esteban Echeverría), como acordaron en la otra trinchera para confluir en una unidad "Todos contra Espinoza".

Por el lado de Menéndez, donde sostienen que el eventual puesto de Magario es pretendido por el propio electo diputado por Unidad Ciudadana, le ofrecen sólo la silla de la Secretaría General.

Con ambas pretensiones lejos de un punto en común, apenas quedaba una luz de esperanza al cierre de esta edición para una última reunión antes de que el reloj marcara las 12, fin del prorrogado plazo el jueves pasado para firmar una lista de integración entre ambos sectores.

¿Esto significa que habrá internas en el PJ bonaerense, algo que nunca ocurrió? No, bien podría documentarlo el fallecido Antonio Cafiero, que con el regreso de la democracia se quedó sin poder competir. Una de las dos listas, como en años anteriores, podría ser impugnada. Es más, esa es precisamente la amenaza velada de Espinoza, al advertir que La Matanza no entregaría los avales necesarios a sus contrincantes. Lo paradójico es que, sin poder posponer la renovación de autoridades para el año que viene por una Justicia que ya no le atiende el teléfono como antes, el cronograma se apuró por esa misma razón: el temor a que Eduardo Duhalde lograra intervenir el partido al impugnar el proceso electoral.

La Junta Electoral, comandada por el histórico Hugo Curto, tiene hasta el jueves para recepcionar las eventuales impugnaciones y al otro día decidir. El próximo martes deberían estar oficializada(s) la(s) lista(s).

Más allá de la amenaza del matancero, lo cierto es que su lista tendría más problemas para sortear esa instancia que la de Menéndez, según adelantaron fuentes partidarias. Como ya contó este diario, un llamado de Máximo Kirchner al intendente de Moreno, Walter Festa, dejó al diputado de UC sin acompañante (físico y simbólico del cristinismo) en pleno cierre.