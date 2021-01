Humberto Schiavoni: "La agenda de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández es la misma"

El senador y líder de la bancada del PRO en la Cámara alta, Humberto Schiavoni, analizó en un mano a mano con El Cronista en año político marcado por la pandemia y el funcionamiento del Congreso en ese contexto.

Durante la charla, el legislador misionero también efectuó un balance de la gestión que lleva adelante Alberto Fernández, aseguró que mantiene la misma agenda que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y fue muy duro para cuestionar las negociaciones del Gobierno respecto a la vacuna contra el Covid-19. "Lo de la vacuna es el mayor de los dislates" del Gobierno, reprochó el senador opositor y enfatizó que durante la primera etapa de la administración de Frente de Todos "hubo muchísimos errores no forzados".

¿Cómo evalúa el primer año de la gestión de Alberto Fernández al frente del Poder Ejecutivo?

No fue un año normal, por la pandemia. Pero, hubo muchísimos errores no forzados. Todos estuvimos de acuerdo con la cuarentena cuando no se sabía de qué se trataba. Pero, una vez que se demostró que no era el camino más eficiente, el Gobierno se enamoró de ese proyecto. Tuvimos la cuarentena más larga y somos el décimo país en cantidad de muertos y contagiados y destruimos la economía. El balance ha sido malo. Las decisiones económicas fueron todas en contra de la mayor necesidad del país, que es atraer inversiones.

Mirá también Aislado por Covid-19, Rodríguez Larreta no evalúa restringir la circulación El jefe de Gobierno porteño se hizo un hisopado luego de volver de la Costa, donde pasó el fin de semana junto a su familia. Continúa con su agenda de forma virtual y acordó con su equipo que por ahora no habrá nuevas medidas de restricción. Por BELÉN PAPA ORFANO

¿Y cómo fue la agenda de Cristina Kirchner aquí en el Senado?

No tenemos que engañarnos: la agenda de Cristina Kirchner y del Presidente es la misma. El Presidente ha avalado todas las iniciativas de Cristina y Cristina, todas las del Presidente.

¿Se puede decir que es un Gobierno bifronte?

Cada vez que Cristina manda una carta o dice algo, Alberto Fernández sale al otro día a avalarlo. Las iniciativas legislativas que mandó el Ejecutivo, se han aprobado. Algunas con cambios, que el Presidente sale a avalar y promulga la ley.

¿Cómo definiría al proyecto económico que impulsa la actual administración del Frente de Todos?

Solo vimos medidas de emergencia. Muchas impuestas por la pandemia, pero no hubo medidas de fondo, que impliquen ver cómo vamos a hacer converger las variables macroeconómicas, cuál es el modelo productivo que buscamos, cuál va a ser la inserción de la Argentina en el mundo.

El interbloque pidió que el ministro de Salud Ginés González se presenta a dar explicaciones en torno a la vacuna, ¿por qué sigue sin venir?

El ministro se ha excusado por cuestiones de agenda. Pero lo convocamos no solo por las vacunas. Sino por los testeos; las cuarentena indiscriminada; las grandes manifestaciones que se permitieron desde el Gobierno, que alteraron el nivel de contagios. Tenemos cerradas las escuelas, pero abiertos los casinos y bingos. Tenemos cerrada la circulación en muchas provincias, pero permitimos el velorio de Maradona. Hubo un desmanejo desde el oficialismo, sin entrar en el tema de la vacuna.

Puntualmente, ¿cuáles son sus cuestionamientos en torno a la vacuna?

Es el mayor de los dislates, porque cerramos un convenio con Pfizer para que 6000 voluntarios que se testearan en nuestro país, porque nos iba a dar prioridad en la compra de la vacuna, y ahora nos encontramos que la única vacuna que está aprobada por la Anmat no la tenemos disponible porque el Gobierno no hizo el convenio.

Nos casamos con AstraZeneca, que se retrasó, y ahora apostamos todo a la vacuna rusa, que no tiene concluida la Fase 3. Y no hay ningún país, salvo la propia Rusia, que tenga autorización para aplicarla a la población.