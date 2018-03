Hugo Moyano: "Macri prometió cosas que no se cumplieron"

Hugo Moyano, líder de la CGT Azopardo, habló sobre la movilización "multitudinaria" que se espera para el viernes y sobre la situación económica que atraviesa el país.

"Queremos que la movilización sea para festejar y no protestar. Será un acto multitudinario porque se sumaron muchas organizaciones. Será en el Monumento al Trabajo y va a reflejar la representatividad que tienen las organizaciones gremiales", dijo Moyano.

Anoche, en el programa "Desde el Llano"en TN, el sindicalista indicó que participarán del acto todas las centrales sindicales de la CGT y la CTA y que él será uno de los oradores. Asimismo, aclaró que se convoca a un "cese de actividades" para que los trabajadores asistan al encuentro y no a un "paro nacional".

"Queremos dejar en claro cuáles son los problemas que están sufriendo los trabajadores y pedirle al Gobierno que haga un esfuerzo para solucionarlos", apuntó Moyano.

Además, el secretario general de la CGT Azopardo, afirmó que "a nivel privado se están sintiendo suspensiones y vacaciones anticipadas, lo que crea un clima de posibles despidos" y que en la construcción hay muchas obras que están paralizadas.

En este sentido, habló sobre la necesidad de elevar una ley que ciude el trabajo y señaló que con Sergio Massa arreglaron que se trataría de ensamblar lo que se discute en el Senado con lo que se discute en Diputados.

"Si el Gobierno y los empresarios dicen que en el segundo semestre del año se va a parar la inflación, van a venir las inversiones y va a haber más trabajo, ¿por qué le tienen miedo a la doble indemnización?", cuestionó Moyano.

Por último, el sindicalista aprovechó para criticar algunas cuestiones del Gobierno Nacional. "Macri sabía que heredaba una situación complicada, pero prometió cosas que no se cumplieron". "El mínimo no imponible hoy lo pagan más trabajadores que antes. La reforma no fue la esperada", criticó.

"Nadie puede ahora decir que no sabía cómo estaba la situación. Cuando asumieron esa responsabilidad, sabían y no podían ignorarla. Ellos tienen que dar solución a los temas", agregó Moyano, quien afirmó que todavía la posibilidad de convocar a un paro nacional no está definida.