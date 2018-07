Hubo paro docente en la provincia a pesar de la amenaza de multa

Los cruces entre los gobiernos nacional y bonaerense y los docentes de Suteba signaron el primer día de las 48 horas de paro que dispuso el sindicato tras el receso invernal en reclamo de mejoras salariales. La conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo provincial y que fue esquivada por los maestros fue el origen de la discordia. El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, acusó a Suteba de haber hecho "una trampita". Pero el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, advirtió que su gremio "no ha violado ninguna conciliación obligatoria", con el argumento de la adhesión de la organización provincial a la huelga nacional de dos días dispuesta por la Ctera.

El gobierno de María Eugenia Vidal advirtió de todas formas que aplicará sanciones porque considera que Suteba incumplió la conciliación. "Es una pequeña trampita lo que hace Suteba, porque el Ministerio había dictado la conciliación obligatoria, que todos los gremios acataron. Luego Ctera larga una medida de 48 horas a nivel nacional para que Suteba pueda parar, es lamentable", se quejó Finocchiaro en declaraciones radiales.

Baradel, por su parte, consideró "ilegal desde todo punto de vista que se cobre una multa al sindicato por tomar una medida nacional, que fue legalmente resuelta y que no fue objetada por ninguna autoridad gubernamental". "Estamos llevando adelante en Buenos Aires una medida nacional convocada por Ctera, que no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria, porque no estuvo objetada ni intimada ni cuestionada por las autoridades", agregó. El antecedente de la millonaria multa a Camioneros por violar una conciliación obligatoria en diciembre pasado opera como fuerte amenaza sobre los sindicatos más combativos.

El contrapunto entre el sindicato y el oficialismo también alcanzó a la evaluación del paro. Mientras para Suteba tuvo, en la provincia, una adhesión del 80%; para el gobierno de Vidal la huelga fue acatada por el 40% del personal.

La medida se extendió a las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego y a la Ciudad de Buenos Aires y continuará hoy, sin clases y con movilizaciones en diversos puntos del país. En este último distrito, los docentes fueron convocados a movilizarse a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y luego al Ministerio de Educación de la Nación, concentrando a las 9:30 frente al Congreso. Es en reclamo de la reinstauración de la paritaria nacional docente eliminada por el Gobierno el año pasado.

El ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, señaló que la Provincia analiza la sanción que le impondrá a Suteba. "Todos acataron la conciliación obligatoria menos Suteba, que junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) declararon un paro en algunas provincias, una es Buenos Aires. El Ministerio está analizando las sanciones, porque hay una ley que regula las infracciones laborales. El miércoles pasado adelantamos el 15% y el cobro de sueldo; no vemos el sentido de este paro", dijo el funcionario.

En la Ciudad, en tanto, los sindicatos informaron que el paro tuvo una adhesión del 90%, pero para el Gobierno fue del 35%. La administración de Horacio Rodríguez Larreta aseguró que descontará el día de protesta, a un promedio de $1400 por maestro. Los docentes se manifestaron en la esquina de Avenida de Mayo y Bolívar, donde rechazaron el "ajuste" impuesto por el gobierno porteño y reclamaron la "reapertura de la paritaria" nacional de los maestros.