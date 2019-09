Hubo acuerdo por el bono de $ 5000

El Gobierno, la CGT y los empresarios acordaron, finalmente, que durante el mes de octubre las empresas privadas deberán pagarle a sus trabajadores un bono de 5000 pesos, en una sola cuota, informó el Ministerio de Producción.

El bono "será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias", dijo la dependencia que conduce Dante Sica.

Según fuentes que participaron del encuentro, el bono será obligatorio y saldrá por decreto.

Según informó Producción, por parte del sector trabajador estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

También estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

