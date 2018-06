Hoy comienza el pago de Ganancias y Bienes Personales

Las personas humanas comienzan a pagar hoy los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de 2017, a pesar de que se prorrogó para julio la presentación de la declaración jurada de ambos gravámenes por inconvenientes técnicos de la nueva presentación web.

Hoy vence el pago de los saldos de dichas declaraciones para los CUIT terminados en 0, 1 o 2. Mañana, los terminados en 4, 5 y 6. Para finalizar pasado mañana, cuando habrá que abonar los de terminación 7, 8 y 9.

Los contribuyentes podrán pagarlo al contado o con un miniplan de hasta cuatro cuotas, siempre que el mismo esté calificado como buen contribuyente. Si su calificación no es buena no podrá obtener esas cuotas sino un número menor, recordó Vicente Lourenzo, de la Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias económicas porteño.

"Es un vencimiento donde la mayoría de los empresarios que tienen mipymes van a tener problemas para obtener los fondos para hacerle frente, por lo que una gran mayoría optará por pagarlo en cuotas con un interés del 2,23 % mensual", dijo Lourenzo.

"El financiamiento bancario o parabancario se encuentra en niveles excesivos para la gran mayoría y la gran preocupación radica en que al no levantar el nivel de ventas luego no se recaude lo necesario para afrontar ese pasivo. Por lo tanto, el pequeño empresario prefiere esperar a julio y pagar con intereses si es que la situación económica mejora", aseguró Lourenzo.

La prórroga en la presentación de las declaraciones se debió a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en funcionamiento un sistema de liquidación por Internet que sufrió un sinnúmero de modificaciones gracias al aporte de la gran mayoría de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país.

Uno de los principales problemas del sistema es que el contador debía cargar la información en un sistema (Ganancias Web) y a su vez, volver a cargar la mayoría de los datos en otro (Bienes Personales Web).

"Generó un mal humor en estos profesionales, ya que la gran mayoría le tuvo que dedicar mucho tiempo a que funcione el sistema más que la liquidación del impuesto en sí", aseveró Lourenzo.

"La preocupación de la gente es que la AFIP en la actualidad tiene un sistema muy eficiente de recaudación que ante el conocimiento del no pago del impuesto inmediatamente al cabo de 10 días a ese contribuyente se le embargan las cuentas bancarias", comentó el especialista.

En tanto, la preocupación del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, y su equipo es que caiga en demasía la recaudación de junio, al no recibir el pago completo del impuesto que debería ser pagado según lo que en julio demuestren las declaraciones juradas.

Esa preocupación es casi un hecho que se concretará, a raíz de los problemas en la cadena de pagos que ya están observando a raíz del parate en el crecimiento y el ajuste, que empuja a los contribuyentes a "financiarse" con la AFIP, alargando lo más posible el momento del ingreso de los impuestos.

Para que no se tomara el ingreso del impuesto que empieza a hoy como un "pago a cuenta" sin mayores consecuencias, la AFIP dispuso que corrieran intereses por la porción no ingresada este mes y que se pasa a julio, aunque no se aplicarán sanciones.