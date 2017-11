Hotesur: CFK pidió ser sobreseída y dijo que la causa es un "disparate"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer un escrito en los tribunales federales de Comodoro Py y reclamó su sobreseimiento en la causa Hotesur, al advertir que la acusación en su contra es un "disparate jurídico". "Todo esto no tiene demasiado sentido, los hechos que se describen ya fueron juzgados en siete causas con sobresemiento firmes, incluso este mismo juzgado y fiscalía. Todo esto no es más que un inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte", sostuvo en el texto entregado en el juzgado de Julián Ercolini, quien la había citado.

Fue un trámite que no duró más de veinte minutos: la senadora electa rechazó que se le lea la imputación en su contra, pues dijo que ya la conocía, y por ello la brevedad de la audiencia de la que participó además el fiscal federal Gerardo Pollicita. "No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales. No hay Estado de Derecho en la Argentina", agregó al pedir su sobreseimiento.

En el escrito, Cristina Kirchner insistió en que la firma Hotesur, hoy a cargo de sus hijos Máximo y Florencia -declaran el lunes y miércoles, respectivamente-, es una "empresa familiar" y negó los delitos de lavado de dinero que se les imputan. "Se impulsa una investigación penal sin que se me atribuya un hecho puntual, concreto y específico de carácter delictivo. Por el contrario, sólo se hace referencia a operaciones comerciales regulares y lícitas que fueron declaradas ante los organismos competentes, instrumentadas de conformidad con las prácticas legales, bancarizadas y por las que se pagaron todos los impuestos correspondientes", insistió. A su salida de Comodoro Py, la ex presidenta viajó a José C. Paz, donde participó de un acto del intendente Mario Ishii.

Por su parte, en una entrevista con radio La Red, Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, señaló que tiene "mucho respeto intelectual" por la ex presidenta pero aseguró que Cristina que "tuvo un gesto inhumano" con su marido. "Yo siempre le tuve muchísimo respeto intelectual a Cristina y no pierdo el respeto... En estas circunstancias ha tenido un gesto inhumano hacia mi familia. Somos muchos en la familia y nos conocemos de toda la vida con ellos", afirmó la mujer, hermana de Claudio "Mono" Minnicelli, detenido por la llamada mafia de los contenedores.

Preso en el penal de Marcos Paz, el ex ministro de Planificación ya había enviado un duro mensaje contra Cristina por decir que no ponía las manos en el fuego por él. "Fue poco feliz", lamentó Minnicelli.