Horacio Rodríguez Larreta dio positivo de coronavirus

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El Cronista
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|BODEN 2015
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|CUPÓN PBI EN PESOS
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|1,80
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|GLOBAL 2017
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|1.676,00
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|NIKKEI
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|COMMODITIES
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|TRIGO CHICAGO
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|346,8000
|PETROLEO BRENT
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|53,6000
|PETROLEO WTI
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