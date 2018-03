Hollande y Macri firmarán 22 acuerdos económicos, de inversiones y ciencia

Acompañado por más de 50 dirigentes de importantes grupos económicos, el presidente de Francia, François Hollande, llegará mañana a la Argentina con una nutrida agenda política y económica que incluirá reuniones con su par local, Mauricio Macri, y varios funcionarios oficiales, y la firma de una veintena de acuerdos bilaterales en materia económica, de inversiones y de cooperación en las áreas de ciencia y tecnología.

Ambos gobiernos tienen especial interés en relanzar la relación y generar un crecimiento en el intercambio y las inversiones de las empresas francesas en la Argentina. Antes de la crisis de 2001, el país se ubicaba en el puesto número 14 a nivel mundial en este aspecto, con inversiones francesas que alcanzaban un total de u$s 4800 millones. Quince años después, el stock se redujo a la mitad hasta los u$s 2300 millones. Sin embargo, en la Argentina hay unos 240 grupos empresarios franceses que emplean 60.000 personas con una fuerte presencia en los sectores agroalimentario, automotriz, de hidrocarburos, distribución, turismo y hotelería, salud y cosméticos y transporte.

Aún así, el objetivo es recuperar esas inversiones y aprovechar la necesidad del país en materia de infraestructura, transporte, comunicaciones e hidrocarburos. Existe un fuerte interés de compañías francesas de estos rubros para participar de proyectos de obra pública y privada.

Parte de los anuncios que se realizarán esta semana se vinculan con anuncios de inversión de las empresas de ese país ya radicadas en la Argentina, aunque no trascendieron mayores precisiones. Hasta ayer se estaban terminando de definir algunos acuerdos, dijeron fuentes diplomáticas.

Por otra parte, el jueves habrá un acto en el Polo Tecnológico donde se presentará la estrategia conjunta de trabajo en el plano científico-tecnológico y del que participará Hollande y los ministros Lino Barañao y Esteban Bullrich. "Actualmente nuestros países desarrollan juntos más de 100 proyectos de investigación que incluyen 300 misiones anuales de investigadores franceses. Además, Francia y Argentina establecieron alianzas estratégicas para la movilidad de investigadores, el desarrollo de doctorados conjuntos y la enseñanza de la ingeniería. El desafío es incrementar el nivel de cooperación y que pueda articularse con las provincias y municipios", manifestó el consultor internacional Marcelo Scaglione, responsable de la red internacional de graduados de la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia y uno de los organizadores de la visita de Hollande al país.

La importancia económica de la Argentina quedará demostrada con la presencia de más de 50 empresarios de los principales grupos económicos de Francia, integrantes del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), quienes acompañarán al Presidente de su país en la gira. El jueves habrá un almuerzo en la sede de la Embajada francesa donde asistirán también los principales directivos de las filiales locales de empresas de ese país, así como también el presidente de la UIA, Adrián Kaufmann.

Las automotrices son las principales inversoras entre las empresas francesas, a través Renault y PSA, aunque también tienen gran incidencia en el mercado, las distribuidoras mayoristas, como Carrefour, las alimentarias Danone y Bongrain, y la energética Total y la de equipamiento eléctrico Schneider.Otras compañías relevantes con inversiones en el país son Air France, Luis-Dreyfus, Accor, Pernod-Ricard (Chandon), Sanofi y BNP Paribas.

A partir de la crisis mundial del 2009, Francia se vio en la necesidad de concentrar sus esfuerzos en otras regiones del mundo para buscar financiamiento y una fue América latina. Scaglione remarcó que "a nivel político y económico, la Argentina forma parte del G-20 y las particulares coyunturas de Venezuela y Brasil pueden convertirla en un actor privilegiado para trabajar en la estabilización de la región". Por otro lado, Francia juega un rol estratégico para destrabar el acuerdo en el sector agrícola importante en el relanzamiento de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, admitió el especialista en competitividad y Relaciones económicas internacionales.

Los números de comercio bilateral son deficitarios para la Argentina. Mientras que en 2015 las exportaciones fueron de u$s 3150 millones, el país le compró a Francia por u$s 1550 millones. Los bienes de capital constituyen el 60% de las exportaciones francesas a la Argentina y los productos relacionados con el rubro automotriz, más de un tercio. A su vez, las ventas locales al país europeo están muy concentradas en el agro y la industria alimenticia.