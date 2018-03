Holdouts: hablaron ex ministros

Especialistas jurídicos y económicos respaldaron ante comisiones del Senado por mayoría y con matices la negociación para cerrar el litigio con los holdouts que propone el Gobierno, con el argumento de que no acordar sería más gravoso para la Argentina, si bien admitieron la "injusticia" del fallo adverso del juez neoyorquino Thomas Griesa.

El primer expositor en la audiencia realizada en el Salón Azul fue José Luis Machinea, ex ministro de Economía del gobierno de Fernando De la Rúa, quien afirmó que "la litigiosidad sería enormemente mayor" si no hay acuerdo. También participaron los ex titulares del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, Martín Redrado y Juan Carlos Fábrega, y el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, entre otros, antes de dictaminar mañana para dar luego a la discusión en el recinto el 30 de marzo próximo.