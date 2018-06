Histórico: el proyecto de aborto legal consiguió media sanción en Diputados

Luego de más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados le otorgó hoy media sanción y giró al Senado el proyecto de despenalización del aborto. Con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, se logró la aprobación en general del proyecto, y ahora la discusión continúa con el tratamiento en particular del articulado.

La legalización del aborto aprobada esta mañana por la Camara de Diputados deberá seguir desde hoy un largo camino en el Senado, donde al menos 27 senadores ya se pronunciaron en contra de la propuesta y 17 expresaron públicamente su postura a favor de un total de 72 integrantes de la cámara alta.

Una vez que la presidencia de la Cámara de Diputados gire el texto aprobado al Senado, la mesa de entradas de la Cámara deberá a su vez dar traslado a las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por los senadores Mario Fiad (Cambiemos) y Rosa Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago).

Si bien aún no está determinado qué comisión sería cabecera, también se le daría traslado a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el peronista Pedro Guastavino.

Fuentes parlamentarias dijeron a Télam que la idea es promover "un debate serio y responsable" y convocar a especialistas y funcionarios de la misma manera en que se caracterizó la discusión en la Cámara baja.

En tanto, la indefinición de 28 senadores que prefirieron no dar aún a conocer su opinión demuestra que el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados no tendrá un trámite express.

Entre los senadores que aún no se manifestaron se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner, aunque el jefe del bloque que integra, Marcelo Fuentes, ya adelantó que él votará a favor por lo que no se descarta que la ex mandataria vote en sintonía con su espacio político, Unidad Ciudadana.

Los senadores que ya se expresaron en contra de la norma fueron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y sus pares de Cambiemos Esteban Bullrich, Gladys González y Silvia Elías de Pérez.

La propia vicepresidenta Gabriela Michetti, aunque no vota, organizó esta semana un acto para rechazar la despenalización del aborto, en el que fue acompañada por cuatro ministros del gabinete nacional y legisladores de su espacio como Marta Varela e Inés Brizuela.

Entre los senadores que expresaron públicamente su apoyo a la norma fueron el jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto; el jefe de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni, y el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, que, incluso, había promovido el llamado a una consulta popular para definir el tema.

Los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo, que aparecen entre quienes se oponen a la despenalización, también presentaron proyectos para promover un referendum y que sea la sociedad la que se exprese.

Además, Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, fue uno de los senadores que cambió de postura y si bien en principio rechazaba la legalización en los últimos días se alineó con la postura de su hermano y votaría a favor.

Junto a Melina Delú y Ariel Rauschenberger, los 3 diputados nacionales peronistas por La Pampa votaremos a FAVOR de la despenalización del aborto. — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) 14 de junio de 2018

Maratónica jornada

"Estamos tratando un tema de salud pública que no puede ser abordado con anteojeras ni morales ni éticas ni ideológicas, y mucho menos religiosas", dijo la diputada opositora Mayra Mendoza, una de las impulsoras del proyecto, en su exposición. "Este también es un tema de justicia social", afirmó.





Manifestantes a favor de la despenalización del aborto

Los discursos

El interbloque Cambiemos Nicolás Massot, uno de los principales operadores en contra de la iniciativa. "La despenalización es un eufemismo. El proyecto propone una legalización irrestricta", se quejó. Con un discurso llamativo, el jefe del bloque PRO reconoció: "No estamos salvando las dos vidas apretando el (botón que indica) no. Pero sí estamos obligando al Estado a hacer lo posible por salvarlas".

El kirchnerista Daniel Filmus dio uno de los discursos más encendidos a favor de la legalización. "Si hoy decimos que no y esto se tiene que discutir de nuevo en dos años, para entonces tendremos 74 mujeres muertas más. 98.550 internaciones por abortos clandestinos. Lo han dicho los ministros de Salud", advirtió.

Habló temprano en la tarde el catamarqueño Gustavo Saadi, y a pesar de ello no terminó de definir cuál será su postura a la hora de votar. En cambio, el santafesino Luis Contigiani ratificó que desoirá los insistentes reclamos públicos del partido que lo llevó al Congreso, el socialismo, y votará en contra.

Afuera del Congreso, divididas por un amplio vallado de seguridad, dos marchas tenían lugar. La de respaldo a la iniciativa, identificada con el color verde, muy numerosa. Y una manifestación más magra, embanderada en el color celeste, para rechazar la propuesta.

Al abrir el debate como miembro informante, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), que coordinó las audiencias, reiteró su postura a favor de la despenalización y dijo que “los cientos de abortos clandestinos que existen en la Argentina son un problema que debemos resolver”.

En tanto, la presidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), advirtió que si se legaliza el aborto “el daño será irreparable” ya que “no es el camino para evitar muertes de mujeres, sino que hay que redoblar los esfuerzos en políticas de educación sexual”, al fundamentar su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo en el recinto.

Carmen Polledo

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), miembro informante del debate, sostuvo que la discusión “se había silenciado durante muchos años” y cuestionó al kirchnerismo al recordar que “muchos de los que votarán en esta sesión el proyecto para legalizar el aborto “no lo trataron, no quisieron tratarlo” durante su gobierno.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy), otra de los miembros informantes del debate, y tras anticipar su respaldo a la iniciativa, precisó que la ley vigente y la Corte “han zanjado la discusión sobre los estatus jurídicos que le corresponden a un embrión y a una persona”.

Por el Frente Renovador, Cecilia Moreau, aseguró que “dejamos nuestras creencias religiosas en la puerta del Congreso”. “La política no puede tirar la piedra y esconder la mano. Más temprano que tarde tendremos aborto legal en Argentina”, subrayó.

El proyecto La iniciativa que ayer recibió dictamen de comisión tiene como eje el texto original presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2006, al cual le incorporaron la objeción de conciencia de los médicos pero no de las instituciones y se estableció que las adolescentes de 13 a 16 años deberán ir acompañados por un mayor.

El rol de Monzó

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dejó de sufrir y no tuvo, como se preveía, que definir la votación de la legalización del aborto en caso de empate. Los dos votos pampeanos lo salvaron casi sobre el final del debate.

Durante el debate llamó la atención una cruz y una medalla de la Virgen en el escritorio del diputado que se pueden ver en las fotos tomadas al inicio de la sesión.

Emilio Monzó

La Iglesia Católica mantiene su postura histórica en contra del aborto legal y se ha expresado a través de diversos canales en contra del proyecto que propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Vigilia frente al Congreso

En medio de una fuerte expectativa, manifestantes a favor y en contra del proyecto que despenaliza el aborto se concentraron hoy en las inmediaciones del Congreso para respaldar sus posturas y se preparaban para una vigilia durante toda la noche, a la espera del desenlace en la votación.

La Plaza del Congreso amaneció completamente vallada, por la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de separar las dos movilizaciones, quedando Rivadavia para la marcha por el aborto legal e Hipólito Yrigoyen para las expresiones que rechazan esa posibilidad.

El verde que identifica a la campaña a favor de la interrupción voluntaria del embarazo estuvo presente en cada uno de los asistentes, que llevaron pañuelos, los rostros pintados y eligieron vestirse con cada prenda de ese color que hubiera que sus placares.

Mujeres de todas las edades -pero en su mayoría muy jóvenes-, hombres y niños compartieron la fría jornada porteña entre banderas, música y mucho mate.

Del otro lado de las vallas, con los casi cien metros de la plaza de por medio, los grupos provida comenzaron a reunirse pasado el mediodía pero con menor participación, ya que la convocatoria formal fue para las 18.

El escenario, donde estaba previsto el evento denominado “Salvemos las dos vidas”, se montó sobre la avenida Entre Ríos y su intersección con Moreno, y se esperaba la participación de la conductora Viviana Canosa para oficiar de presentadora