Histórica condena para Boudou: quedó detenido tras el juicio por Ciccone

Por primera vez en la historia, un vicepresidente electo en democracia recibió una condena efectiva y quedó detenido tras la realización de un juicio oral y público. Amado Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal número 4, que lo encontró culpable de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa Ciccone. Por la tarde, fue trasladado al penal de Ezeiza, donde ya había estado preso 63 días entre noviembre del año pasado y enero último.

Tras seis meses de juicio, en un expediente que duró más de seis años, Boudou y su socio José María Núñez Carmona sufrieron las mayores penas en el tribunal oral, que se expresó a través del voto mayoritario de Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel, con la disidencia parcial de Gabriela López Iñíguez.

A ambos los detuvieron por "riesgos procesales como el peligro de fuga" y el "posible apriete a testigos", ya que aún el caso Ciccone sigue siendo materia de investigación hacia otros implicados. Por Ciccone, por ejemplo, sigue en pie una causa paralela, en la que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y otros empresarios están siendo investigados en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo.

Además de Boudou y Núñez Carmona, hubo otros condenados, como Nicolás Ciccone, dueño de la imprenta familiar, Rafael Resnick Brenner, ex jefe de Gabinete de la AFIP, el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri, y el ex presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele. Ciccone recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión y tendrá cumplimiento efectivo; Resnick Brenner, de tres años; Forcieri; de dos años y medio; y Vandenbroele, de dos años. En los últimos tres casos, son condenas en suspenso y ninguno irá preso.

Después que el Tribunal Oral los condenara y dispusiera su inmediata detención, Boudou y Núñez Carmona fueron apresados en la sala del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py y trasladados de regreso al penal de Ezeiza.

Ambos imputados permanecieron en la sala por orden del Tribunal luego de que dictara veredicto y decidiera desalojar al resto de los acusados: fue entonces cuando ingresaron agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con chalecos antibalas y esposas para detenerlos. Los efectivos primero despojaron a Boudou y Núñez Carmona de sus respectivos celulares y se los entregaron a sus abogados, tras lo cual sólo hubo lugar para la despedida.

Boudou y Núñez Carmona fueron trasladados esposados a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y desde allí al penal de Ezeiza. Allí ya habían estado alojados y se encuentran detenidos varios ex funcionarios del kirchnerismo, como Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta y empresarios como Lázaro Báez.

El caso Ciccone se extendió durante seis años y medio, y Boudou fue condenado cuatro años después de ser procesado por el juez Ariel Lijo por cohecho y negociaciones incompatibles. El ex vicepresidente, según la Justicia, intercedió de manera irregular ante la AFIP para solicitar una moratoria a la imprenta ex Ciccone y evitar su quiebra.