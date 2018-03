Hipotecarios: se permitirá comprar inmuebles de hasta u$s 200.000

Los equipos técnicos de los bancos Ciudad, Provincia y Nación se enteraron ayer que contarán con más días para terminar de pulir los detalles de la nueva línea de hipotecarios que lanzará el Gobierno.



El anuncio, que estaba previsto para mañana, fue suspendido ayer, y ahora se especula que será para la última semana de marzo. Diferentes fuentes consultadas explicaron que el cambio se debe a "problemas de agenda" del presidente Mauricio Macri.

Mientras tanto, y aunque los detalles se mantienen bajo siete llaves porque nadie quiere hablar antes que lo haga el Presidente, El Cronista pudo averiguar algunos detalles de la línea de financiamiento que busca seducir a la clase media.

Las líneas tendrán un plazo máximo de 30 años, precancelables y serán bajo el modelo de UVA, la Unidad de Valor Adquisitivo, que ajusta por inflación. Así, la tasa será fija –alrededor del 4,5% y 5%– y el capital evolucionará en función del Índice de Precios al Consumidor del Indec.

Así, estas líneas que apuntan a captar a un mercado de familias e individuos que, por ganar más de cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (que desde enero está en $ 8060), es decir, los que tienen ingresos por más de $ 32.240, hoy quedan excluidos del plan Procrear relanzado hace pocos días. Tendrán como condición que los préstamos serán para "vivienda única de ocupación permanente y que los inmuebles no podrán exceder los $ 3.100.000 de tasación, lo que aplicaría a la cotización de ayer ($ 15,80 por u$s 1) a inmuebles valuados en casi u$s 200.000.

"Primero se especuló con que sea sólo de ocupación permanente pero, para evitar que se genere un negocio inmobiliario, se le agregó la cláusula de que sea única", explicó una fuente de una de las entidades que estará presente en el anuncio oficial. Consultados sobre la situación que se podría generar frente a una persona separada que ya posea una vivienda, la misma fuente explicó que "eso se soluciona con un escribano o abogado que certifique ese situación".

Según las estimaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) la Unidad de Valor Adquisitivo pasó de 17,26 el 1 de enero de 2017 a 18,05 al 31 de marzo, lo que significa que en el primer trimestre la unidad de valor que ajusta el capital se incrementó 4,6%.

Mientras el anuncio ahora tendrá que esperar el regreso de Macri de la gira por Holanda, que está previsto para el miércoles 29, un equipo de Presidencia estuvo visitando los salones del Banco Nación en busca de la mejor locación para hacer el anuncio, en el único de los bancos que no había ofrecido créditos UVA ya que su ex presidente Carlos Melconian, se había diferencia del modelo que impulsó Federico Sturzenegger desde el BCRA y había lanzado préstamos a 20 años en pesos, con tres años de tasa fija de 14% y la posibilidad de que el núcleo familiar sea codeudor.