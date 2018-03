Hernán Lombardi: “Lo de Cocineros Argentinos fue una desubicación”

Hernán Lombardi cuestionó al programa de la TV Pública, Cocineros Argentinos, por volver de un bloque con una banda que tocaba el tema contra el presidente Mauricio Macri -que su conductor, Guillermo Calabrese, calificó como “el hit del verano”-, pero descartó cualquier sanción por lo sucedido.

"Me pareció una desubicación. No es el lugar adecuado para expresiones de ese tipo. Dentro de eso ¿uno cómo puede reaccionar? En esta cuestión elegimos defender la libertad. Pidieron disculpas disculpas al público, nosotros no los obligamos, aunque les hicimos saber que no estábamos de acuerdo con lo sucedido“, sostuvo en diálogo con La Red.

El funcionario recordó: "Este país viene de 10 años muy autoritarios así que elegimos enfocarnos en el tema de la libertad. En este mismo canal se despidió a Juan Micheli -lo echó La Cámpora, a María Julia Oliván la echaron porque no les gustaba cómo conducía 678, a Pepe Eliaschev también lo echaron. Esas prácticas riñen con los principios más elementales de la democracia y lo que debiera ser la televisión pública".

“¡Mauricio Macri, la p... que te parió”, es el cántico que nació en la cancha de San Lorenzo y se desparramó por casi todos los estadios de fútbol. Luego, copó las redes sociales con el hashtag “#MMLPQTP”.

El domingo, una orquesta tocó en vivo la versión instrumental de la canción que se utiliza en las canchas de fútbol para insultar a Mauricio Macri, basada en la melodía de un tema de los 70: Es tiempo de alegrarnos, de Sheriko. Al escuchar los compases de la orquesta, el conductor Guillermo Calabrese la definió al aire como "el hit del verano". La polémica en las redes fue inmediata.

Las disculpas de los conductores

Tras el escándalo, los conductores de Cocineros Argentinos decidieron abrir anoche la emisión de una forma distinta a la habitual: pidiendo perdón y reconociendo su error.

"Buenas tardes. Hoy necesitamos empezar el programa de una manera diferente. A lo largo de los 10 años empezamos bien arriba, pero ahora ha sucedido algo el domingo, de público conocimiento", explicó Juan Braceli, encargado de dar el mensaje al aire.

Acompañado por Juan Ferrara, agregó: "Algunos lo conocerán (a lo que pasó) y otros no. Y nosotros, que siempre hacemos el programa recorriendo el país, mostrando la gastronomía del país, metiéndonos en las recetas, en la idiosincrasia y demás, el domingo hicimos cometimos un error".

Braceli sostuvo que lo ocurrido fue "muy desafortunado" y "sin intención". Y afirmó que después de eso "se generó algo muy grande en las redes" y que por eso necesitaban "pedir disculpas". "Es lo que corresponde. Lo estamos reconociendo", sentenció.

Sobre la ausencia de Calabrese, quien puntualmente fue quien definió al cántico contra Macri como "el hit del verano", desestimó los rumores de que haya sido despedido de la TV Pública.

"Tendría que estar acá. Pero está con dos hernias de disco muy importantes. Se está recuperando. Le deseamos lo mejor y ya vendrá. Está internado, de hecho. Pero necesitábamos hacerlo (por el pedido de disculpas) y empezar de esta manera", aclaró.