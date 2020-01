Hernán Lacunza le respondió a Kicillof por la crisis de la deuda bonaerense

El ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza, respondió a las críticas de Axel Kicillof, quien atribuyó a la gestión de su antecesora los problemas de deuda que hoy atraviesa el mayor distrito del país.

"La deuda actual de la provincia, unos u$s 11.160 millones (flotante incluida), es algo inferior a la de fines de 2015", detalló Lacunza en una serie de tuits que difundió desde su cuenta personal, donde criticó la herencia recibida por Vidal en 2015, cuestionó afirmaciones recientes de Kicillof y planteó que la provincia tiene caja para hacer frente a sus compromisos de corto plazo mientras avanza en la renegociación de la deuda.

Los tuits de Lacunza.

Según Lacunza, al momento de su llegada a la gobernación bonaerense, Vidal heredó u$s 9400 millones de deuda registrada y u$s 1800 millones "escondidos en las estadísticas públicas" (u$s 900 millones con el Banco Provincia, u$s 600 millones a proveedores y u$s 100 millones a municipios)".

"Aun si no quisiera computarse la 'deuda oculta' de 2015, con el Bapro y otros, entre 2015 y 2019 habría aumentado u$s 1800 millones, unos u$s 100 por habitante. En igual lapso, se hicieron obras por u$s 6000 millones, unos u$s 350 por bonaerense, el doble que en el mandato de Scioli", disparó Lacunza.

Lacunza fue ministro de Economía de María Eugenia Vidal.

Lacunza, que además fue ministro de Hacienda en el último tramo de la gestión de Mauricio Macri, respondió así a las afirmaciones de Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López, quienes ayer en conferencia de prensa anunciaron que solicitarán posponer el pago de un vencimiento correspondiente al bono provincial BP21, programado para el 26 de enero, hasta el 1 de mayo.

En ese marco, Kicillof había apuntado contra la anterior gestión, a quien atribuye un "catastrófico endeudamiento". "Hay dos datos que explican la complicada realidad financiera de la provincia. Ambos fueron planteados durante la campaña y reafirmados el 11 de diciembre en el discurso de asunción en la Legislatura: el catastrófico endeudamiento y la situación de caja que dejaron", escribió ayer desde su cuenta de Twitter.

Lacunza rechazó estas acusaciones y consideró que los números sí permitirían al distrito hacer frente a sus obligaciones de deuda.

"Con los $ 33.000 millones de caja que dejó el gobierno anterior, la autorización de deuda por $ 67.000 millones y $ 8000 millones de letras, más los recursos que proveen la ley impositiva provincial y de emergencia nacional, podrían cubrirse los vencimientos de enero para encarar una negociación integral", aseguró.