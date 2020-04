Hernán Lacunza, ex Ministro de Hacienda y Finanzas: "Sumar inestabilidad nominal sería fatal para esta situación que atravesamos"

Usted mencionó que hay que pensar en cambios estructurales hacia el futuro, precisamente en este momento.

Mi tesis es que el problema de la Argentina en este momento no es tanto lo que viene de afuera como el problema interno. Hay un detonante que es el virus, que desnuda, corre el telón de la economía argentina. Tenemos pánico de que el virus entre al Conurbano y haga un desastre. Hay un sistema de salud fragmentado. Tenemos fragilidades estructurales. El problema también es la capacidad de respuesta del Estado, limitada por los recursos. El Estado argentino puso en la cancha un paquete fiscal y financiero de créditos y subsidios al empleo de tres puntos del PBI, no es poco en el contexto argentino que tiene déficit, no tiene crédito, ni moneda.

Chile puso un paquete de 15 puntos del PBI y Perú de 11 puntos. Chile tiene un fundo anticíclico que ahorró en las épocas de vacas gordas, y Perú tiene acceso al crédito porque hizo las cosas bien 20 años, a menos de tres por ciento de tasa. Acá la capacidad de respuesta del Estado es chica y con los canales con los que se vincula con el sector privado, hace un Estado desartículado. Todos los estabilizadores automáticos de los estados bien conformados, como los instrumentos como los seguros de desempleo, no los tenemos porque elegimos o no los supimos construir. No nos ponemos de acuerdo en cómo enfrentarlo, no es culpa de este gobierno, ni siquiera del anterior. Hay un componente local importante y hay que atacarlo esto para que la próxima vez que venga un virus estemos mejor preparados.

-Ahora en la emergencia se están definiendo políticas hacia el futuro, en lo fiscal, la renegociación de deuda, la reconfiguración del sistema financiero,en lo productivo. ¿Habría que hacerlo con un rumbo diferente?

-En la crisis no se van a hacer reformas de fondo. Es elegir lo menos malo. El dilema de salud y economía, es de cortísimo plazo, del primer mes. El segundo mes ya no es una opción, se suman los dos. No se puede tener una cuarentena eterna, porque eso va a ser privativo de países ricos. Nosotros no podemos estar seis meses cerrados por estas limitaciones de recursos.

-¿No hay consecuencias?

-Hay riesgos asociados. Una mala respuesta de la política económica podría agravar la situación. Por ejemplo, que se le agregue a la recesión y a la pandemia, una inestabilidad nominal por un exceso de emisión que lleve a presiones cambiarias e inflacionarias, cuyo primer termómetro lo estamos viendo con la brecha. Una mala reacción de política económica la puede agravar. No hay una política que puede compensar una caída del PBI de 10 puntos, como puede haber en el 2° trimestre del año. De largo plazo, las reformas en el ideal hay que tener un fondo anticíclico, pero antes hay que tener superávit fiscal.

-¿Cómo observa la reestructuración de la deuda?

-La Argentina no tiene un problema de tamaño de deuda. El documento oficial que publicó el Gobierno por fin reconoce que la deuda es el 72% del PBI, bien medida con el tipo de cambio promedio. Todos los países que están bien posicionados en el mundo tienen deudas más altas. Sí es un problema de falta de crédito y concentración de vencimiento. Hace falta más plazo que quita. En los tres atributos que se pueden negociar, plazo, capital e intereses, la propuesta está bien diseñada en hacer más hincapié en los plazos que en el capital. Y creo que deliberadamente se dejó márgenes de negociación en los tres como para conversar con los acreedores.

Para que haya un acuerdo no tiene que haber intransigencia ni dogmatismo de ninguna de las partes. A nadie le conviene un default, los primeros perjudicados son los trabajadores argentinos, y es cortarle el crédito no sólo al Estado argentino sino a los empresarios, a los exportadores, el crédito internacional va a ser muy difícil de recuperar. La visión de que es lo mismo el default en el corto plazo porque el costo económico se lo llevó la pandemia, es una visión miope, porque el 'pagadiós' rinde una noche, pero a la mañana siguiente no se puede volver al barrio.

-¿Cómo sale productivamente la Argentina de esta crisis? ¿Por dónde hay que ir, está bien el financiamiento a la oferta productiva?

-No va haber, por la capacidad de recursos, políticas públicas que compensen la crisis. No es cuestión de pericia, sino de cantidad de recursos, así que la crisis se va a sentir este trimestre. La solución va a venir del campo sanitario. Luego va a haber un rebote asimétrico, parsimonioso, menos ritmo de recuperación que de caída. Pero durante este trimestre lo más importante que puede hacer la política pública es evitar daños mayores, permanentes, una inflación desbordada, un mercado cambiario que sea un barrilete. Sumar inestabilidad nominal sería fatal a esta situación delicada que tenemos. Más que compensar daños, es importante no ageregar daños.

-¿El gran problema es cómo meter el genio de la lámpara de la emisión?

-No pensemos que la emisión monetaria, porque estamos en crisis, por encima de cierto umbral es inocua. Durante la transición no se van a ver los efectos nocivos, con la cuarentena, con precios congelados, no van a aparecer, pero cuando se vuelva a la normalidad hay que retirar esa emisión porque si no, va a ser contraproducente. Esa es la pericia de la autoridad monetaria para saber cuándo inyectar y cuándo esterilizar. Tengo la expectativa de que así sea.