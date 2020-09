Hernán Lacunza, contra el cepo al dólar: "Las medidas que se tomaron no van a dar resultado"

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza apuntó anoche contra la gestión del jefe de Estado, Alberto Fernández, y del titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

Si bien sostuvo que “el acuerdo con los acreedores fue una atajada necesaria” por parte de Guzmán, el economista consideró que “la política económica" del actual Gobierno "es de muy baja calidad".

“Para hacer un plan primero hay que explicitarlo, porque no es solo una herramienta de gestión, es también un bien público para que todos tomen decisiones de qué hacer con sus ahorros y sus consumos, y eso no está", señaló Lacunza en diálogo con Canal 9.

Y asimismo añadió: "El programa es demasiado parsimonioso: nueve meses para arreglar la deuda, dos para el Presupuesto, seis para ir al Fondo Monetario Internacional (FMI). No tenemos reservas para ese nivel de parsimonia”.

El ex funcionario nacional opinó que Guzmán cometió algunos “errores no forzados”, como por ejemplo decir algunas semanas atrás que no iban a tomar medidas para endurecer el cepo y, sin embargo, a los pocos días imponer más restricciones para la compra de dólares.

“La próxima vez que un funcionario diga algo, no va a ser creíble. Eso tiene un costo, las medidas que se tomaron no van a dar resultado. El Gobierno, ante el estrés, se radicaliza, se acuesta en las alas más jacobinas de su coalición, posterga las consecuencias e improvisa y busca culpables”, estimó.

En ese sentido, el ex titular del Palacio de Hacienda aseveró que “ahora hay distintas técnicas para enfrentar la escasez” de reservas, pero advirtió que “lo que no haga la política económica por las buenas, lo va a hacer el dólar por las malas”, por lo que aconsejó “tener un diagnóstico adecuado y la voluntad” para tomar las decisiones necesarias.

“Te lo dice el que lo puso: el cepo es una medida transitoria, es para atender una circunstancia excepcional. En ese momento, era para controlar la falta de confianza por el cambio de Gobierno, pero no puede durar cuatro años. Ya hubo uno que duró ese tiempo y entre el 2011 y el 2015 perdimos casi todas las reservas netas que teníamos”, recordó.

Por otra parte, Lacunza también cuestionó el accionar de Alberto Fernández por “decir 'hay que ahorrar en pesos', como si por repetirlo 20 veces al día fuera a convencer a alguien”. Y a su vez, criticó: “Trabaja más sobre las consecuencias que sobre las causas”.

“La gente no toma conductas sobre su patrimonio por lo que le dicen. El ahorrista hace lo que le conviene, no lo que le piden que haga. Te diría que es hasta contraproducente (lo indicado por el mandatario públicamente) porque es como un piloto de avión que te dice que no hay tormenta cuando la estás viendo. Es lo peor que puede hacer", enfatizó.

Por último, el ex ministro de Economía aseguró que son sanas "las diferencias que hay" entre Guzmán y el titular del Banco Centrall, Miguel Pesce, debido a que “uno gasta y el otro es el que tiene la ‘maquinita’” para imprimir los billetes.