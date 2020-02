Herencia M: prevén que el PBI de 2019 mostrará una caída en torno al 2,3%, en línea con 2018

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer esta semana el nivel de caída de la actividad económica durante todo el año pasado, el cual se ubicaría en torno al 2,3% según los propios cálculos oficiales, debido al menor nivel de desarrollo de la industria, la construcción y el comercio.



El organismo informará el viernes los resultados del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), y en base a los resultados preliminares suministrados por el propio Indec, la caída del PBI de 2019 estaría en linea con la de 2018, cuando retrocedió 2,5%.



En medio de este panorama, los analistas del sector financiero incluidos en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central previeron para este año una baja del 1,5% en el PBI, lo que representa una rebaja de 0,1 punto porcentual respecto a la merma pronosticada en diciembre.

Con inflación estimada en 41,7% para 2020, prevén tasas negativas para los ahorristas El segundo Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM) publicado por el Banco Central ( BCRA) de Miguel Ángel Pesce trajo una novedad: dejó de solicitar previsiones de tasa de política monetaria (correspondiente a las Leliq) y la cambió por proyecciones con respecto a la tasa Badlar.



A su vez, estimaron que en el 2021 la actividad económica se expandirá 1,7%, con 0,4 puntos porcentuales más de crecimiento que el cálculo previo.



Durante el año pasado la actividad industrial bajó 6,2%, impulsada por un retroceso de 22,2% en el sector automotriz; de 11,3% en prendas de vestir, cuero y calzado; de 8% en Industrias metálicas básicas; de 36,9% en "otro equipo de transporte"; de 14,6% en maquinaria y equipo; y de 8% en industrias metálicas básicas, entre otras.



En este marco las perspectivas no son muy favorables. Consultados por el Indec sobre las expectativas para el primer trimestre del año, el 33% de los industriales encuestados consideró que la demanda interna disminuirá, contra un 21,3% que confía en que habrá un aumento, mientras que el restante 45,7% no prevé mayores cambios.



Por contrapartida, si la caída en el nivel general de la actividad económica no fue mayor, se debió al incremento de la producción agropecuaria, solo en el sector agrícola se lograron casi 148 millones de toneladas, impulsadas por la mayor cosecha de trigo, maíz, y especialmente la soja, esta última que se había visto afectada en el 2018 por una fuerte sequía.