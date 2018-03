Bossio: "Hemos perdido con la peor lacra"

"Negociar con los buitres es negociar con la peor lacra del sistema financiero. Hemos sido derrotados. Hemos perdido con la peor lacra del sistema financiero internacional. No creemos que esto venga a resolver los problemas de la Argentina", dijo Diego Bossio, ex kirchnerista que con su bloque, Justicialista, ayudó a Cambiemos a conseguir quórum. "Nosotros no apostamos al fracaso, porque quien apuesta al fracaso de un gobierno apuesta al fracaso de todos. Eso nos decía Néstor Kirchner sobre quienes apostaban al fracaso del primer canje".