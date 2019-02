Hemo: "El crecimiento está acá, hay negocios y queremos ser parte"

En una política que se profundizó desde el 2014, el gobierno de Israel decidió destinar más recursos económicos a América Latina, entendiendo que amistad y economía pueden ir de la mano.

De visita en Buenos Aires, el director de América del Norte y América Latina del Ministerio israelí de Economía e Industria, Doron Hemo, le reveló á El Cronista las claves para que los empresarios argentinos se beneficien de las iniciativas que están desarrollando.

"El crecimiento está acá, es un lugar donde hay negocios y queremos ser parte de ello. Además de la relación como amigos, hay un interés económico de ambas partes", señaló Hemo.

Puntualmente en Argentina, desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, se sucedieron gestos de acercamiento, como la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el 2017.

El año pasado, el equipo económico de la Embajada de Israel en Buenos Aires se amplió de uno a cuatro funcionarios, ante la perspectiva de afianzar e incrementar la relación ecónomica entre ambos países.

"Hay una oportunidad real para Argentina de hacer negocios con Israel, porque no es un mercado pequeño: alcanza con comparar el volumen de las importaciones mutuas", dijo refiriéndose a que el año pasado, Argentina exportó por más de u$s 200 millones a Israel y ese país le exportó productos y servicios por unos u$s 140 millones a nuestro país.

"En el 2018, uno de los avances logrados fue el aumento de las exportaciones de carne vacuna argentina a Israel luego de ampliar su shelf life a 85 días", señaló Hemo y explicó que el acuerdo se concretó con la visita de la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, a Israel a comienzos del año pasado.

En cuanto a la importación, reveló que "también se ampliaron las ventajas para los importadores argentinos, que ahora pueden comprar infinidad de productos israelíes con impuestos aduaneros reducidos o nulos, gracias al acuerdo de Israel con el Mercosur".

"Por fuera de Latinoamérica, Israel fue pionero en hacer un acuerdo multinacional con el Mercosur. Mediante ese acuerdo se reducen los impuestos aduaneros para la mayoría de los productos israelíes que para ser considerados tales, el 35% tiene que estar fabricado en Israel".

"Desde el 2017, los impuestos aduaneros bajaron casi a cero con el Mercosur: desde tecnología, irrigación, goma, plásticos, químicos hasta dispositivos médicos", especificó Hemo y aclaró que quedan excluidos los productos de agricultura. "Funciona para ambas partes, si quieres vender de Argentina a Israel, gracias al acuerdo de Israel-Mercosur".

De otra parte, Israel es un país experto en promover la innovación y además, entre el 40 y 50% de sus industrias están vinculadas a la tecnología de punta. Por eso expande su modelo al exterior, y en Argentina convoca a empresas locales de I+D a concretar joint-ventures con pares israelíes.

"Convocamos a compañías argentinas de I+D para hacer negocios, ya que podemos proveerles diferentes herramientas, y una forma de lograrlo es mediante una joint-venture con una empresa israelí. Es una propuesta para los empresarios argentinos decididos a innovar", y aclara que entre septiembre y diciembre de 2018 se realizó la primera ronda de este Programa de Cooperación Empresarial en I+D Argentina - Israel. Para la edición de 2019, se puede contactar al Departamento Económico de la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Este marco bilateral operado por ambos gobiernos para brindar apoyo activo, búsqueda de socios y financiamiento para emprendimientos conjuntos de I + D + i entre empresas argentinas e israelíes resulta en que una vez aprobadas las propuestas, las compañías pueden solicitar financiación a los organismos de cada país.

En el caso de Argentina, las firmas podrán presentar el proyecto en la línea ANR 4800 INT gestionada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar). Se trata de una financiación cubierta por el ANR 4800 INT, consiste en aportes no reembolsables, de hasta $ 4.800.000 para cubrir hasta el 80% de los gastos elegibles.