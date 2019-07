Héctor Méndez, sobre la política económica: "Es más dura que la época de Martínez de Hoz"

El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, consideró que la política económica actual es "más dura" que la del ministro de Economía de la última dictadura, José Martínez de Hoz.

"Esto es más duro que la época de Martínez de Hoz. De él no esperaba una acción positiva, pero de Macri sí, por eso es más duro", sostuvo el empresario en declaraciones a radio Cítrica.

Al evaluar la gestión de Mauricio Macri, no ahorró críticas: "A mí me defraudó todo lo que hizo. No soy amigo ni tengo relación, pero la verdad es que no puso 'amor' en el sector industrial, y yo tengo una deformación profesional soy industrial, no un político. La Argentina tuvo un proceso de enorme deterioro del sector industrial en los últimos tres años".

Con vistas a los comicios presidenciales, Méndez también se quejó de las ofertas electorales y aseguró que le "parece una lacra todo, de un lado y del otro". Y añadió: "Lo que nos ofrecen es muy malo".

Reformas "no" urgentes

Méndez sostuvo que "no es una urgencia" la reforma laboral que el Gobierno pretende impulsar. "Hay que revisar muchas cosas, pero hay que hacerlas en el momento que corresponda y donde nadie se sienta afectado en la negociación. Me refiero a los sindicatos, pero también a los empresarios", consideró.

A su criterio, la reforma del mercado del trabajo "es un tema urticante y las pymes tienen mucha indefensión en esta relación".

Mendez recalcó finalmente que el tema prioritario para los empresarios en la actualidad "es el problema impositivo".

"El Estado es una máquina de absorber plata y no responder a su gasto como corresponde. Después de eso vienen otras cosas, puede venir la reforma laboral, no lo niego, pero no es una urgencia", concluyó