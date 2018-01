Héctor Daer: “Es una aberración que Triaca tenga trabajadores en negro”

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, definió como “una aberración” que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tenga trabajadores a cargo “en negro” y calificó como una “bravuconada” el audio que trascendió en el que se comunica con su secretaria.

“Me parece una aberración que existan trabajadores en negro a cargo de quien tiene la responsabilidad, como lo es el ministro de Trabajo. Y lo del audio es una bravuconada. Más allá de que sean temas personales, me parece una barbaridad”, destacó Daer.

El sindicalista resaltó que “el que tiene que definir, quien pone y saca los ministros, es el Presidente de la Nación y no la dirigencia sindical”.

“Los que tendrán que expresarse serán los funcionarios del Gobierno, del cual Triaca forma parte”, expresó Daer en diálogo con la radio FutuRock.

Para el directivo, “hay muchos funcionarios en el mapa de las cosas raras”. “Hay ministros que emitían bonos y que después los compraban, hay un montón de cosas”, puntualizó.

No obstante, insistió en que “quien tiene que responder por lo de Triaca es el Gobierno”.

“Esto será un tema que tendrá una mirada de la sociedad y que el Gobierno lo asumirá o no. Si no, ponemos en camisa de los demás una responsabilidad política del propio Gobierno, y acá la mirada de la sociedad es la mirada de todos en conjunto. El que puede decidir si lo sostiene o no sostiene es el propio Gobierno”, expresó.

Por otro lado, al ser consultado sobre el techo de las próximas paritarias resaltó que desde la CGT “queremos debatir con el Gobierno” respecto a ese tema.

“Es imposible que pretendan ponerle un techo. Queremos discutir la pauta con la propuesta de ellos, pero queremos tener garantizado que no se pierda poder adquisitivo”, agregó.

“Ellos han indexado todo. Los alimentos están indexados, los combustibles aumentaron por arriba de la inflación. Queremos discutir paritarias de acuerdo a cada actividad. Nosotros al cabo del año lo que no podemos es hacer es perder poder de compra porque al gobierno le fallan los pronósticos”, puntualizó.

Por otro lado, hizo hincapié en que “cuando se le queman los papeles al gobierno lo pagan los laburantes”.

“Cada actividad tiene que ver su porcentaje en el momento que discute salarios. Hay realidades distintas, hay sectores que en este proceso económico les fue muy bien, y hay sectores que les fue muy mal. Si los jubilados y los asalariados van a perder poder de compra, el país no funciona. En vez de agrandarse se achica”, consideró.

En ese sentido, estimó que “el 15% estará bien si la inflación es del 14%”.

“Pero quién puede garantizar lo que va a pasar. Vamos a discutir a fondo la clausula gatillo. Este año se salvaguardó el poder de compra del salario producto de que los sindicatos firmaron una clausula gatillo. Si no, hubiéramos vuelto a perder como perdimos en el 2016”, expuso.

Por otro lado, reconoció que dentro de la CGT no hubo una “unidad de criterio” en cómo enfrentar la reforma previsional.

“Se confundió todo, se metió en una bolsa la reforma laboral -que en un principio era aberrante y después se terminó licuando- y el pacto fiscal, la reforma impositiva y la reforma previsional, que traía encubierta una de las peores acciones políticas de este Gobierno. Desgraciadamente fuimos negados a discutir la reforma, y llegado el momento hubo que tomar una medida de fuerza”, completó.