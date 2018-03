Hebe de Bonafini amenazó con "volar" la Rosada si les limitan el uso de la Plaza

La titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini lanzó nuevas críticas contra el presidente Mauricio Macri y amenazó con “volar la Casa de Gobierno” si el gobierno intenta limitarles el uso de la Plaza de Mayo.

Durante la tradicional ronda de los jueves, Bonafini descargó su bronca por un conjunto de carteles que colocó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los pañuelos blancos pintados en el suelo de la plaza, los cuales reproducen una serie de comentarios históricos sobre el lugar.

“Ayer nos habían llegado rumores de que habían puesto estos monolitos en la Plaza, esta mañana también. Y al mediodía me llamaron de una radio para decirme que estaban. Cuando vinieron los compañeros del puesto de las Madres no los dejaron pasar, había un operativo policial, todos los alrededores cerrados, con prepotencia”, contó la titular de Madres.

Bonafini explicó durante su alocución que cuando llegaron al lugar la esquina de Hipólito Yrigoyen y Bolívar había sido cortada con cintas por la Policía a quienes, dijo, les advirtieron que de no dejarlas pasar cortarían ellas mismas las tiras.

La titular de Madres accedió al lugar y realizó allí la ronda a la Pirámide de Mayo para luego lanzar críticas al gobierno nacional y porteño, según explicó en un comunicado la asociación que encabeza.

“A Rodríguez Larreta, otro polenta polenta (la manera que usa Hebe para que no le censuren los insultos en el programa de la TV Pública), le agarró el berretín de remodelar la Plaza y la remodela ensuciando los pañuelos. Rodríguez Larreta, la polenta de tu madre. ¡Los pañuelos de las Madres no se tocan!”, expresó.

Y agregó: “Arriba de cada pañuelo pusieron un monolito que diez personas no lo podían mover. Pero como vinimos con unos cuantos compañeros, los arrastramos con unos cuantos compañeros y los corrimos al borde de la Plaza”.

Bonafini advirtió, además, que no permitirá que sigan provocando a las Madres: “A Macri y Larreta les aviso una cosa: si a las Madres nos quieren sacar de la Plaza, yo, Hebe de Bonafini, les vuelo la Casa de Gobierno. No me importa que me maten. Que no me digan que soy violenta porque ellos nos están violentando, ensuciando y difamando. Las Madres nunca hemos hecho ningún acto de violencia, pero que paren la mano de verdad, no jodan con las Madres”.

Por último, expresó su solidaridad con los docentes, destacó la actuación de Roberto Baradel y fustigó contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.