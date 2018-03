Hay dudas de los kelpers con los nuevos límites marítimos

Sin representantes K en el acto, la Cancillería celebró ayer que la ONU reconoció el nuevo límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, que se extendió a 1.700.000 kilómetros cuadrados, un 35% más que la superficie actual.

La noticia, con mucha repercusión en el país, no tuvo hasta el cierre de esta edición respuesta de Gran Bretaña, que hasta ahora mantuvo silencio. El diario inglés The Guardian informó que ayer el gobierno de Islas Malvinas estaba esperando información del gobierno británico sobre "qué consecuencias puede haber" para el territorio, tras la resolución de la ONU. El medio inglés cita un mail del presidente de la Asamblea Legislativa de la Isla, Mike Summers, quien advirtió que para los kelpers "la ONU no podía tomar una decisión sobre la extensión de la plataforma continental en zonas donde hay demandas en pugna".

En el primer piso del Palacio San Martín, el vicecanciller Carlos Foradori, resaltó que con esta resolución, Argentina tendrá derechos exclusivos sobre los recursos naturales e hidrocarburos de la región. El funcionario quiso dejar en claro que la iniciativa de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) "es algo que ha venido gestándose a lo largo de muchos años, no es un trabajo de un gobierno, sino una política de Estado". De esta manera, el Gobierno buscó que la resolución no sea un trofeo del kirchnerismo, a pesar de que el ex canciller Jorge Taiana presentó el trabajo del equipo argentino en abril del 2009.