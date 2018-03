Hasta esta tarde pueden comprarse dólares a menos de $ 15 –más comisiones-, aunque con el detalle nada menor de que para tenerlos en la mano hay que esperar poco más de un año (hasta el 13 de abril de 2018). Para ansiosos que no quieran arriesgarse a que pasen las elecciones de octubre, el precio sube a $ 15,25. Y para tenerlos antes de las PASO, a $ 15,37.

Esos valores son los que arroja la compra de las Letras en dólares (Letes) que el Gobierno está licitando desde ayer y hasta hoy a las 15. Y además hay que sumarles las comisiones que puedan cobrar los bancos o agentes a través de los que el inversor realice la operación.

La licitación del Gobierno incluye cuatro plazos de Letes (a 88, 179, 256 y 375 días) y la emisión de un nuevo bono en pesos. Ambos pueden suscribirse en pesos o en dólares. Para hacerlo en pesos, se toma el tipo de cambio de referencia de la Comunicación A 3500 del Banco Central de hoy: $ 15,4678 (al inversor que tiene dólares y quiere invertir en el bono en pesos le conviene cambiarlos en el mercado minorista y ofertar directamente en moneda local).

Además del “beneficio” del tipo de cambio, las Letes pagan un interés que va subiendo con la duración de las mismas. En realidad, tienen cupón 0 y el interés está incluido en el valor efectivo que se paga por cada u$s 1000 de valor nominal (VN).

Para las Letras a 88 días, el precio que se estableció es de u$s 993,65 por cada u$s 1000 de VN. Lo que quiere decir que el comprador pagará $ 15.370 para retirar u$s 1000 el 30 de junio.

Para las Letras a 179 días, el precio que se estableció es de u$s 985,74 por cada u$s 1000 de VN. Lo que quiere decir que el comprador pagará $ 15.247 para retirar u$s 1000 el 29 de septiembre.

Para las Letras a 256 días, el precio que se estableció es de u$s 978,05 por cada u$s 1000 de VN. Lo que quiere decir que el comprador pagará $ 15.128 para retirar u$s 1000 el 15 de diciembre.

Y para las Letras a 375 días, el precio que se estableció es de u$s 966,25 por cada u$s 1000 de VN. Lo que quiere decir que el comprador pagará $ 14.946 para retirar u$s 1000 el 30 de junio, equivalentes a un precio de $ 14,95 por dólar.

De las Letes se licitarán u$s 250 millones de las más corta y u$s 500 millones de cada una de las otras tres series.

El cuanto al nuevo bono en pesos, tiene vencimiento en 2022 y pagará una tasa equivalente a Badlar más 200 puntos básicos (es decir, dos puntos porcentuales por encima de lo que paga en promedio el sistema financiero –hoy, 19,375%- por los depósitos de más de un millón de pesos).

En ese bono se emitirán $ 20.000 millones de valor nominal (unos u$s 1280 al tipo de cambio de referencia del Banco Central). La licitación tiene un tramo competitivo, en el cual los suscriptores deberán indicar el precio por cada $ 1000 de VN, y otro no competitivo. La tasa efectiva surgirá del precio de corte que determine el Gobierno.