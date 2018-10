Hasta fin de año, FMI y organismos desembolsarán u$s 15.665 millones

El Gobierno apuesta a que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional apruebe el acuerdo con la Argentina Parte II sólo a partir de la segunda quincena de octubre. Luego de que ocurra, el Tesoro recibirá u$s 6700 millones, a los que se sumarán u$s 1165 millones en noviembre, provenientes de otros organismos. A estos montos se agregan otros u$s 6700 millones en diciembre del FMI y u$s 1100 millones de organismos como el Banco Mundial, BID y la CAF. Se espera que se hagan subastas diarias para que Hacienda cambie dólares por pesos, pero aún no está confirmado.

El detalle de los desembolsos que el Gobierno confía se concretarán en lo que resta de 2018, en 2019, 2020 y 2021 surge de la presentación que ayer hizo el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, a representantes de bancos, seguros, fondos y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Print

Así, el año próximo el Tesoro contará con u$s 22.800 millones del FMI y otros u$s 4000 millones de organismos; en 2020, los u$s 5900 millones finales del stand-by con el FMI más u$s 2934 millones; mientras que en 2021 están previstos u$s 2866 millones de organismos.

De acuerdo con este cronograma, la totalidad que el Fondo dará a la Argentina de aquí al final del programa stand-by será utilizado como apoyo presupuestario y ni un dólar irá a parar a las reservas internacionales. La apuesta desde el FMI, en este sentido, es idéntica al programa original con el país: que los dólares que se reciben no se esfumen en el mercado cambiario.

Mirá también Qué se puede comprar con $ 100 en Nueva York El youtuber Lucas Merayo (Merakio) publicó en su canal un video donde recorre las calles de la Gran Manzana para ver qué puede comprar con el devaluado billete argentino.

La directora gerente del organismo, Christine Lagarde, en momento de la presentación de lo acordado con la Argentina el miércoles de la semana pasada, fue enfática cuando se refirió al mercado cambiario y mencionó la "libre flotación", aunque minutos más tarde desde el BCRA presentaban, dentro del esquema de metas de agregados monetarios, la zona de intervención autorizada, fijada arriba de $ 44 el precio del dólar mayorista. No obstante, lo permitido a la autoridad monetaria es una subasta de u$s 150 millones por día.

La semana próxima se hará en Bali, Indonesia, la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (en la que participará el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y aún resta la confirmación de Sandleris), por lo que desde el Gobierno descartan que allí el Board se expida sobre el pedido argentino. Por ese motivo es que recién en la última parte del mes se daría la aprobación, asumen. De hecho, una fuente de Economía sostuvo ayer que, dentro de los pasos burocráticos para que se concrete la Parte II del acuerdo (y se dé el próximo desembolso), primero debe pasar por el Tesoro de Estados Unidos, país que es el principal accionista del FMI.

El ingreso de fondos frescos al país, además de pagar salarios, jubilaciones y asignaciones, busca también hacer frente a la deuda. Este mes hay dos vencimientos de Letes (Letras del Tesoro) en dólares. La primera es el 12, por alrededor de u$s 1000 millones, mientras que 15 días más tarde, el 26 de octubre, hay que intentar renovar unos u$s 900 millones.

Pero más allá de los vencimientos, desde Hacienda buscan transmitir que el fantasma de default quedó atrás ya que, entre las modificaciones entre lo pactado en junio y el aggiornamiento posterior está que ahora ya no son precautorios los desembolsos, razón por la cual los fondos están disponibles cuando se los necesite. No obstante, aún así será clave cumplir las metas que fije el organismo.

Una vez que el Board apruebe lo pactado por las partes técnicas se conocerá la letra chica del acuerdo, es decir, la carta de intención y memorándum de entendimiento que fija las metas que la Argentina deberá cumplir con el organismo.