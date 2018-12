¿Hasta dónde puede ir Amado Boudou con la tobillera electrónica?

Amado Boudou no podrá ir a visitar a la familia de su pareja, la mexicana Mónica García de la Fuente. Pero tampoco el ex Vicepresidente, condenado a cinco años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone, podrá pasar las fiestas en Mar del Plata, ciudad en la que se crío y aún reside su madre.

Con su reciente y segunda excarcelación, por un fallo del Tribunal Oral Federal 4, Boudou no puede alejarse más de 100 kilómetros, a la redonda, de su casa de Barracas de la calle Lalín, en la que vive con su esposa y sus dos hijos. Para cumplirlo, tiene una tobillera electrónica.

¿Hasta dónde sí puede ir entonces?

Publicitado dentro del núcleo duro K como un “preso político”, desde que recuperó su libertad (controlada), el ex ministro de Economía viene participando de cónclaves del ex oficialismo. No sólo puede moverse dentro de la ciudad de Buenos Aires. También, para la próxima campaña (si continúa en libertad, ya que el Gobierno apeló su salida) podría recorrer todo el Conurbano bonaerense.

Puede ir hasta La Plata. Pero no mucho más allá. Apenas llegaría a Magdalena, a 103 kilómetros por la ruta 11.



Es lo más cerca que podría acercarse al Partido de la Costa, donde supo ser funcionario. Tampoco a San Bernardo, localidad en la que asentó su famosa casa del “médano”, causa que fue archivada.

Si poder ir a Mar del Plata, tampoco le alcanza para llegar a Chascomús por la ruta 2 (está a 126 kilómetros). Demás está decir que no podrá ir a Puerto Madryn a bucear, como supo hacer, ni visitar a su sucesor en Economía, Hernán Lorenzino que se mudó a Puerto Pirámides.



Al el ex Vice sí alcanza a viajar a Luján (75 kilómetros) y a duras penas a Mercedes (105 kilómetros por rutas 7 y 5), trazando una recta de su casa.

Tomando la ruta 8 podría viajar a Exaltación de la Cruz, al country en el que vive Elisa Carrió. Pero queda a 15 kilómetros de San Antonio de Areco, por lo que no podría visiitar al alcalde local y precandidato a gobernador K, Francisco “Paco” Durañona

Incluso llegaría a Campana (82 kilómetros) y a Zárate (90 kilómetros) por la ruta 9.

Boudou no puede ir a México a visitar a ña familia de su esposa. Pero sí, en teoría pidiendo permiso para salir del país, la restricción de los 100 kilómetros le bastan para ir a Uruguay. Apenas hasta Colonia.