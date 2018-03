Habló Bevacqua después del despido: "Me enteré por los medios, otra vez"

La ahora ex directora técnica del Indec, Graciela Bevaqua, habló esta noche sobre su despido del organismo y aseguró que desde el Gobierno no le comunicaron la decisión sino que se enteró "otra vez" por "los medios".

"No me comunicaron nada formalmente. Me enteré por los medios, otra vez", le dijo a Infobae, y luego remarcó que sí notó que desde el Indec estaban "muy preocupados por los tiempos políticos".

El desplazamiento de Bevacqua fue justificada por Jorge Todesca, el director de la entidad, quien aseguró que la ex funcionaria anunció que el nuevo índice de inflación le tomaría al Gobierno al menos 8 meses. "Hizo un anuncio unilateral sin consultarme", se quejó el titular del Indec.

En respuesta a esto, Bevacqua ratificó su postura en diálogo con el portal de noticias. "No sé qué los hizo cambiar de idea, tal vez fueron las paritarias. Se dieron cuenta que necesitaban todo para ayer, y me desplazaron por no tener un IPC rápido", indicó.