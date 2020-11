“Hable con un psicólogo”, la polémica respuesta de Alberto Fernández al ser consultado por la inseguridad

El presidente Alberto Fernández lanzó el último miércoles una controvertida respuesta al ser consultado por un periodista sobre el miedo que genera la inseguridad en la Argentina. Su contestación, polémica, tuvo una fuerte repercusión mediática.

"Usted ha planteado que hay diferencias entre los mas vulnerables y los ricos; yo disiento en eso, porque todos son vulnerables a la inseguridad. Lo que quiero preguntarle es respecto de si hay una sensación de que se va por caminos diferentes, inclusive en el tema de la imputabilidad", le preguntó el comunicador Javier Díaz, especializado en policiales, al jefe de Estado.

Y en la misma línea, completó: "¿Usted tiene pensado volver a hablar de la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que muchos de los delitos más graves que se están cometiendo son de adolescentes, sobre todo sensaciones como en el sur donde todavía hay usurpaciones, y amenazan a la policía? Quiero saber su opinión", dijo el reportero.

En el marco de la entrevista telefónica, que se emitió por el canal A24, el mandatario le respondió: “Sobre sus sensaciones, lo único que le puedo recomendar es que hable con un psicólogo, eso me excede a mí”.

No obstante, el periodista le contestó al instante y redobló la apuesta: “Sí, pero si yo tengo una sensación de miedo, es porque tengo miedo, y de eso tiene que encargarse el Estado”, retrucó Díaz, indignado por sus dichos. Y Fernández, por su parte, insistió: “No te molestes conmigo. Yo me limité a hablar de su concepto, el que habló de sensaciones es usted. Sobre sus sensaciones no puedo hacer nada, son sensaciones suyas”.

Posteriormente, el Presidente se explayó sobre otra parte del comentario de Díaz, en referencia a las distintas formas que viven la inseguridad los diversos sectores sociales y aseguró: "Yo nunca dije que los ricos no tengan problemas de seguridad, dije que debemos desarrollar un plan para prevenir el delito en las calles, porque las calles son usadas por los sectores más vulnerables, medios y bajos (...). Eso tiene que ver con que los sectores más débiles de la sociedad, están más expuestos".

Y luego añadió: "No es lo mismo salir del garaje de mi casa con un auto, llegar a una oficina, bajar a otro garaje, subir en el ascensor y listo". En ese momento, Díaz lo interrumpió: "Perdóneme. Pero en el camino te asaltan a mano armada, se le ponen delante de los ricos y pobres, lo vemos acá todos los días".