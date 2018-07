Hablan del "peor momento" de las pymes en el país

Una caída "abrupta" en las ventas, sumada al aumento de tarifas, a una elevada inflación y a "tasas de interés inalcanzables" para obtener financiación han provocado que las pymes se encuentren en su "peor momento" en la Argentina, advirtió el ex presidente de CAME Osvaldo Cornide. "Las pymes comerciales, industriales, en general, atraviesan por una situación muy difícil", sostuvo Cornide, que advirtió que algunos jugadores relevantes del sector "están haciendo milagros" para no presentarse en convocatoria de acreedores y otros directamente cierran, dijo el ex titular de CAME en una entrevista con la agencia NA.