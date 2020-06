Habilitan actividad física nocturna y locales de ropa barriales en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció esta noche la flexibilización de algunas actividades a partir del lunes próximo en el marco de la cuarentena que el presidente Alberto Fernández extendió hasta el 28 de junio próximo.

En el marco de la conferencia de prensa que brindó junto al jefe de Estado y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Larreta anunció la posibilidad de salir a correr por las noches, la habilitación para que locales barriales de indumentaria y calzado puedan retomar la actividad, el permiso para que los niños puedan salir con un adulto durante una hora sábados y domingos, la aplicación de testeos rápidos al personal que trabaja en geriátricos y la habilitación de oficios religiosos, entre otras medidas.

Larreta afirmó que la curva de contagios "se mantiene pareja en la Ciudad" y que su gobierno está trabajando en una "cuarentena quirúrgica o específica" para habilitar actividades con protocolos "muy precisos".

En ese sentido, detalló sobre la actividad comercial que "vamos a mantener la restricción en los grandes centros comerciales de la Ciudad y vamos a compensar eso con darles la posibilidad a los comercios de indumentaria a escala barrial, con un protocolo estricto", remarcando que estamos trabajando en equipo con la Federación de Comercio de Buenos Aires".

El mandatario porteño remarcó para el caso de los adultos mayores, "los datos confirman la preocupación que tenemos, la edad promedio de fallecidos en Ciudad es de 76 años y de los mayores de 80 que se contagian casi uno de cada cuatro fallecen". Así, anunció que "en los geriátricos, estamos haciendo un enfoque similar al Detectar, y estamos incorporando con testeos rápidos, los vamos a llevar a los trabajadores de los geriátricos".

A la hora de referirse al esparcimiento de los chicos, comentó que dialogó sobre el tema con Unicef y destacó que "tuvimos una buena experiencia con la salida de los fines de semana. No hubo situaciones de aglomeración y los expertos nos enfatizaron que es importante para los chicos". Por ello, indicó que desde el 13 de junio "van a poder salir los dos días del fin de semana, con el mismo criterio, vuelta de la manzana, no más de quinientos metros, no más de una hora".

Asimismo, descartó un pronto regreso a las aulas. "Agradezco a todo el sistema educativo. Con mucha dedicación están capacitándose y destacamos el esfuerzo de los padres", dijo y añadió: "Tenemos que empezar sabiendo que en las grandes ciudades es más complicado, estamos estudiando y mirando otras ciudades cómo es la vuelta de clases, no es algo que pensamos para ahora en la Ciudad pero estamos estudiando la gradualidad".

Por otra parte, comentó la preocupación por la posibilidad de contagio en el transporte público. "Es un lugar de contacto. Hablamos con el gobernador (bonaerense) de reforzar aún más el control. Vamos a intensificar los controles. Esa movilidad genera el riesgo de concentración que tanto nos preocupa", alertó.

Larreta también confirmó la habilitación para la realización de ejercicio físico por las noches, de 20 a 8, con ciertas restricciones y mayor seguridad. "Estamos viendo de hacer algo a contraturno. Para que no haya superposición vamos a hacer que de ocho de la noche a ocho de la mañana se pueda salir a hacer ejercicio, caminar, hacer bicicleta, con protocolos, no más de dos personas, con barbijos, sólo para lo barrial", detalló y acoto que "vamos a reforzar la seguridad en los grandes parques".

Finalmente, indicó que "muchos profesan algún culto", por lo que "vamos a hacer que los ministros religiosos den su oficio en la iglesia por streaming".