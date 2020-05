Guzmán y el canje de deuda: “Si no hay arreglo el 8, seguiremos trabajando”

Se van acabando los tiempos: el viernes 8 de mayo vence el plazo para que los tenedores de bonos argentinos confirmen si aceptan la propuesta de canje que les hizo el gobierno de Alberto Fernández para reestructura la deuda externa del país aceptando un período de gracia en el pago de intereses y, según el caso, recortes en el valor nominal del capital adeudado, cupones con tasas más bajas y extensiones en los vencimientos.

“La oferta cierra el 8. Y lo mejor para ambas partes (la Argentina y los bonistas) es que esto se cierre ese día. Si no hay arreglo el 8 la Argentina va a seguir trabajando el tiempo necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda”, afirmó ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista que le dio al diario Clarín.

Canje de deuda: las claves para entender la oferta que presentó la Argentina Qué bonos actuales entran al canje. Cuáles son, cuánto pagarán y cuándo vencen los nuevos bonos. La división en 10 grupos de títulos públicos (5 en dólares y 5 en euros y francos suizos) y qué nuevo instrumento puede elegir el tenedor de cada uno de los títulos actuales.

“Si se cierra la reestructuración de manera completa se sentarán condiciones más favorables para que, una vez pasado el coronavirus, la economía se encauce en un sendero de recuperación sostenible. En caso que no, Argentina buscará continuar en un proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda”, añadió el ministro.

Tal como se difundió desde un principio, el Gobierno está realizando un road show virtual con bonistas. Guzmán especificó que se trata de encuentros bilaterales y que no hay reuniones con comités de acreedores.

Mirá también Guzmán, la brecha del dólar y los incentivos para invertir en pesos El ministro reconoció que el Gobierno tiene que “seguir de cerca” la diferencia de precio entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras. Pero remarcó el énfasis en desarrollar el mercado de deuda en pesos- Y dio una señal en ese sentido.

“Hay un conjunto (de bonistas) que manifestó apoyo, en particular inversores locales que ya nos han contactado. Hay otros con los que seguimos en diálogo y buscamos que acompañen. Seguimos trabajando, pero esto requiere la cooperación de los acreedores”, remarcó antes de resaltar que si hay margen para mejorar la oferta y al mismo tiempo cumplir con los requerimientos del FMI, eso “deberían demostrarlo los bonistas”.

La deuda no es una historia de buenos y malos

Ante una pregunta, el funcionario afirmó que “esto no es una historia de buenos y malos”. “Argentina tiene voluntad de pago, lo que no hay es capacidad de pago. El inversor que le prestó a la Argentina al 7% (...) invirtió en un modelo de país (y) fue compensado por ese riesgo cuando en el mundo las tasas eran cercana a cero”, pero pasó que “el modelo que muchos pensaban sería virtuoso colapsó” y “riesgo se materializó”, afirmó Guzmán y remarcó: “No les pedimos a los bonistas que pierdan, sino que ganen menos y ofrecemos una tasa promedio de retorno alineada con la de otros países”.

Mientras tanto, corre el reloj para que la Argentina entre o no en default: el 22 de abril la Argentina no pagó un vencimiento de intereses por u$s 503 millones de bonos global e hizo uso de un período de gracia de 30 días. Es decir que si no hay acuerdo en el canje, el 22 de estes o se pagan esos más de u$s 500 millones o el país entra en default. Guzmán evitó responder si van a pagar o no ese vencimiento.

En la entrevista, el ministro recordó además que, junto con la reestructuración de la deuda emitida en moneda extranjera y bajo legislación extranjera en manos de privados -de eso se trata el actual canje-, el país tiene por delante “modificar el programa con el FMI” y confirmó que “ya se informó por carta y se busca renegociar” también con el Club de París, con el que hay un vencimiento esta semana que comienza.