Guzmán no acepta condiciones del FMI: se descarta un acuerdo de facilidades extendidas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró esta mañana que el Gobierno no va a aceptar condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el acuerdo stand by que rige desde 2018.

Así respondió cuando El Cronista le consultó sobre el inicio de las conversaciones en Washington, Estados Unidos, y las propuestas clásicas del organismo internacional: reformas de largo plazo en el sistema previsional y en lo laboral.

"Lo nuestro es nuestro, lo diseñamos nosotros. Lo que hagamos lo hacemos porque así lo queremos nosotros", dijo Guzmán sobre el proyecto de sostenibilidad de la deuda y el programa que presentarán ante el Fondo para renegociar el acuerdo por u$s 57.100 millones con la Argentina, de los cuales ya ingresaron al país u$s 44.000 millones.

El ministro se encargó de subrayar que la relación del Gobierno de Alberto Fernández con el FMI es "diferente a otras instancias de la historia argentina".

"Este es un programa económico diseñado y ejecutado por nosotros. El programa que acordó el Gobierno anterior fue un estrepitoso fracaso", agregó el ministro en el Microcine del Palacio de Hacienda.

De esta manera, Guzmán barrió con las especulaciones de algunos consultores y expertos en deuda pública, que preveían un reemplazo del acuerdo stand by por uno de facilidades extendidas (Extended Found Facility -EFF-, por su nombre y sigla en inglés).

El Papa podría mediar para que la Argentina consiga un mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un acuerdo EFF condiciona a los acreedores a reformas estructurales de largo plazo con monitoreos permanentes. Su uso se analizaba entre los economistas para suplantar al stand by, de corto plazo, que concentra los vencimientos en 2021, 2022 y 2023. Ahora, con los dichos de Guzmán, queda descartado de momento un EFF.

Las negociaciones con el FMI continuarán en las próximas semanas. De hecho, Guzmán viajará a Nueva York, Estados Unidos, para asistir el martes 28 a una reunión del Council of The Americas, y es probable -aunque no está confirmado- que visite Roma, Italia, unos días después.

En el Vaticano, podría encontrarse el miércoles 5 de febrero con la jefa del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva; con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y con el Papa Francisco.

En un seminario que organiza la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (PACS) llamado “Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación”, el Papa podría mediar para que la Argentina consiga un mejor acuerdo con el Fondo.