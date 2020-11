Guzmán le pedirá a Pesce emitir otros $ 344.000 millones para financiar el déficit

El ministro de Economía, Martín Guzmán, planea pedirle al presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, nueva emisión monetaria por $ 344.000 millones hasta fin de año para financiar el déficit.

Será por la vía de la Transferencia de Utilidades, uno de los dos canales disponibles que tiene el Tesoro en Reconquista 266 para cubrir el agujero en las cuentas públicas.

Aunque intentar reducir al máximo esa necesidad, dependerá del comportamiento de la recaudación y el gasto en las próximas semanas.

El viernes pasado se informó que el resultado primario acumuló en los primeros diez meses de 2020 un rojo de 5,1% sobre el Producto Bruto Interno (PBI).

En el Gobierno anticiparon que el año podría cerrar con un déficit cercano al 7% (por debajo del 8,2% previsto), ya que "noviembre y diciembre son meses complejos".

Estacionalmente, el gasto público se acelera en diciembre, por el pago del aguinaldo, el aumento a los jubilados y la ejecución de algunas partidas atrasadas.

"Este déficit no tan agudo permite no tener financiamiento monetario por la vía de los Adelantos Transitorios (AT). Incluso en octubre hubo una devolución de $ 125.000 millones", recordaron fuentes oficiales.

Así, se mantiene firme el compromiso de Economía comunicado hace tres semanas de no usar más AT y empezar a retornarlos si la Secretaría de Finanzas consigue colocar deuda neta por más de $ 75.000 millones (el 10% de lo que hay que rollear en el último bimestre) en el mercado local de capitales entre noviembre y diciembre.

Al equipo de Diego Bastourre y Ramiro Tosi le faltaría obtener unos $ 35.000 millones, además de refinanciar todos los vencimientos, para iniciar el reintegro de los AT.

Pero la señal monetaria de hace 21 días de Guzmán, ungido como un súperministro y la única voz cantante en materia económica, no tenía especificaciones sobre las utilidades del Banco Central.

En las últimas dos semanas, el Palacio de Hacienda solicitó el giro de $ 60.000 millones en total por ese concepto. La primera operación, por $ 30.000 millones, ya fue registrada en las series estadísticas del BCRA. La última se verá reflejada en los próximos días.

Cuando faltan menos de 40 días para que se termine el año, el Central lleva transferidas utilidades al Tesoro Nacional por $ 1,26 billones y entregó $ 407.720 millones por Adelantos Transitorios.

La emisión monetaria acumula $ 1,67 billones y podría cerrar 2020 en $ 2 billones. El año anterior, sin pandemia y con un déficit primario de 0,44% del PBI, la emisión había sido de $ 554.245 millones, casi en su totalidad en los últimos meses, una vez caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para planchar la base monetaria.

Gabriel Caamaño Gómez, socio Gerente de la Consultora Ledesma, apuntó que la emisión monetaria ronda el 6% del PBI, "casi la totalidad del déficit financiero, que cerró octubre en 6,4% y ya debe estar en 7%".

Aún así, en el Gobierno sostienen que el financiamiento monetario en 2021 será de la mitad que en el ejercicio corriente y buscan reducirlo aún más, mediante programas con organismos multilaterales para sustentar al gasto de capital en infraestructura productiva y obras públicas, que se duplicará como porcentaje del PBI en comparación a 2019.