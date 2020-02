Guzmán incluye en su agenda del G20 una reunión clave con el Club de París

Martín Guzmán sube al avión este jueves rumbo a Arabia Saudita con una negociación en mente: el vencimiento de u$s 1923 millones en mayo, con el Club de París. De ahí que una de las bilaterales que mantendrá el fin de semana, en el G20 de Arabia Saudita, será con su par de Francia, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

Es que el gobierno francés tiene influencia sobre el grupo informal de 22 países acreedores (en su mayoría, desarrollados) ya que suele ser dirigido por un funcionario de ese país. Actualmente, está al mando la directora del Tesoro de Francia, Odile Renaud-Basso.

Según datos de la secretaría de Finanzas, los vencimientos más duros de este año serán en mayo. Por un lado, los u$s 1923 millones que renegoció el gobernador y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, con el Club de París. Por el otro, más de u$s 6.000 millones en títulos públicos y letras del tesoro. En total, el Gobierno debe afrontar u$s 9.200 millones en vencimientos de capital de la deuda bruta en mayo.

Guzmán mostró su preocupación por la deuda con el Club de París el 5 de febrero, durante un seminario en el Vaticano, en el que se criticó la arquitectura financiera internacional. Allí, estaba la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y también el ministro francés Le Maire.

Es por eso que Guzmán dijo medio sonriente: "Hay algunos ministros de finanzas aquí de los países que constituyen el Club de París. Ese también es un problema que debemos abordar". Acto seguido comentó que "Argentina pagará una tasa de interés del 9% sobre la deuda de 2020 a 2021 con el Club de París y eso no solo es insostenible, sino que marca un ancla muy mala para el resto de la reestructuración”.

El ministro mostró entonces que buscará renegociar con el Club de París. Será un eje clave de su reunión bilateral con el ministro Bruno Le Maire, este fin de semana, cuando los ministros de Economía y los directores de los bancos centrales del G20 se reúnan en Arabia Saudita.

Allí también estará la titular del FMI. El Fondo es también un actor clave para renegociar con el Club de París. Incluso, un prerrequisito para tener un acuerdo con este grupo, tal como reperfilar una deuda, es tener un acuerdo con el FMI. Que el deudor siga un programa con el Fondo, con sus condicionalidades, genera más confianza en el Club de París a la hora de renegociar la deuda.